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Koronavirüs: İngiltere'de 17 bin 234 yeni vaka tespit edildi

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İngiltere'de son 24 saatte 219 bin koronavirüs testi yapıldı, 17 bin 234 vaka tespit edildi.
Koronavirüs: İngiltere'de 17 bin 234 yeni vaka tespit edildi

Böylece İngiltere'deki toplam koronavirüs vaka sayısı 617 bin 668'e yükseldi.

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarında da artış yaşanıyor. Son açıklanan verilere göre 143 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haftasonları veri bildiriminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pazartesi ve Salı günleri vaka ve ölüm sayılarının ortalamanın üzerinde gerçekleştiği biliniyor.

İngiltere'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesi dolayısıyla kısıtlamaların artması gündemde.

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