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Koronavirüs: İngiltere’de haftada 3 gün lokantalarda hesabın yarısını devlet ödeyecek

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İngiltere'de bugünden itibaren lokantalarda yemek yiyenlerin hesaplarının yarısını devlet ödeyecek.
Koronavirüs: İngiltere’de haftada 3 gün lokantalarda hesabın yarısını devlet ödeyecek

Hükümetin koronavirüs salgınında yeme-içme sektöründe zora giren işletmeleri desteklemek amacıyla başlattığı program kapsamında ülke genelinde 72 bin lokanta, pub ve kafelerde 20 sterline kadar olan hesapların 10 sterline kadar olan bölümü devlet tarafından karşılanacak.

Yemekle birlikte tüketilen alkollü içecekler ise kapsam dışı bırakıldı.

Uygulama Ağustos ayı boyunca Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri geçerli olacak.

Yüz binlerce çalışanın işi tehlikede

Hükümetin açıkladığı verilere göre Nisan'da bu sektördeki işletmelerin yüzde 80'i hizmet veremedi.

1 milyon 400 bin sektör çalışanı zorunlu izne çıkarıldı.

4 Temmuz'da yeniden açılan restoran ve pub'lar karantina önlemleri kapsamında halen düşük kapasiteyle hizmet veriyor.

Programa katılan işletmeler arasında McDonald's da var.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, programın amacının yeme-içme sektöründeki 1 milyon 800 bin şef, garson ve işletme sahibini korumak olduğunu söyledi.

Sunak, "Koronavirüs salgınından ağır şekilde etkilenen bu sektör ekonomimiz için yaşamsal önemde. Güvenli bir şekilde yazın keyfini çıkarın ve sevdiğiniz mekanlara destek olun. Hesabın yarısı bizden" dedi.

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