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Koronavirüs: İngiltere'de iki kişide virüs tespit edildi

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Aynı aileden iki kişide virüse rastlandığı açıklandı
Koronavirüs: İngiltere'de iki kişide virüs tespit edildi

 

İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, ülkede aynı aileden iki kişide koronavirüs rastlandığını açıkladı.

Chris Whitty konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastalar, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından tedavi altına alındı ve virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için daha önce denenmiş, test edilmiş kontrol yöntemleri devreye soktuk" dedi.

Whitty, durumun Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) de bildirildiğini ve kurumla yakın işbirliği içerisinde olduklarını aktardı.

Bunlar İngiltere'de görülen ilk vakalar olurken, şu ana kadar virüsün görüldüğü ülke sayısı da 19'a yükseldi.

Çin'de 200'den fazla kişi hayatını kaybederken, 10 bin kişide de koronavirüs virüs tespit edildi. Çin dışında tespit edilen vaka sayısı ise 100.

WHO, dün virüs nedeniyle "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

BM'ye bağlı WHO "acil durum "ilan ettiğinde, bazı şehirler ve bölgeler için seyahat uyarısı yapabiliyor.

WHO'nun ayrıca ülkelerin kamu sağlığı önlemlerini denetleme yetkisi de bulunuyor.

Örgüt tavsiyelere uymayanlara hukuki yaptırım uygulayamıyor ancak BM üyeleri 2005 yılında kabul edilen WHO Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğundan, örgütün tavsiyelerine uyulması konusunda ülkeler üzerinde baskı oluşuyor.

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