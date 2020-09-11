Koronavirüs: İngiltere’de virüs bulaştırma katsayısı 1’in üzerine çıktı

İngiltere’de koronavirüs salgınında artış yaşanıyor. Hükümetin son açıkladığı R sayısı verileri de bunu gösteriyor.

İngiltere’de koronavirüs salgınında artış yaşanıyor. Hükümetin son açıkladığı R sayısı verileri de bunu gösteriyor.

İngiltere’de açıklanan son verilere göre R sayısı (1 kişinin virüs bulaştırdığı kişi sayısı) 1 ile 1,2 arasında. Bu da salgının giderek büyüdüğü anlamına geliyor.

Ancak virüs, Birleşik Krallık'ta salgının Nisan ayındaki zirvesine göre hala çok daha düşük seviyelerde.

Pazartesi gününden itibaren İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’da 6 kişiden fazla insanın dışarıda sosyalleşmesine izin verilmeyecek.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun tıbbi direktörü Yvonne Doyle, yaşlı insanlarda meydana gelen enfeksiyonlarda endişe verici belirtiler olduğunu söyledi. Doyle, insanları sosyal mesafe kurallarına uymaları, ellerini düzenli olarak yıkamaları ve kapalı alanlarda maske takmaları konusunda uyardı.

Vakalardaki artışla beraber son olarak Birmingham’da da yeni kısıtlamalar getirilecek.

Artış 18-24 yaş grubunda daha fazla

Topluluk düzeyinde üç yeni veri kaynağından biri olan, 150 binden fazla gönüllünün katıldığı REACT çalışması, Ağustos sonu ve Eylül başında virüsün bulaşma hızının arttığını tespit etti.

Araştırma, İngiltere genelinde, özellikle de kuzey doğu, kuzey batı ve Yorkshire'da enfeksiyon seviyelerinin yükseldiğini ortaya koydu.

65 yaşına kadar tüm yaş gruplarında pozitif vakalarda artış görülürken, en yüksek artış oranı 18-24 yaş grubunda oldu.

Imperial College London'daki çalışmanın yöneticisi Prof. Paul Elliott, verilerin İngiltere genelinde vakaların hızla arttığını ve sadece sağlık çalışanlarında yoğunlaşmadığını söyledi.

Vaka sayılarındaki artışın artan test kapasitesindeki bir sonucun olmadığını dile getiren Elliott, “Gördüğümüz şey toplumdaki salgının kanıtı” dedi.

Sosyal mesafe uyarısı

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS), Eylül ayının ilk haftasında İngiltere'de 39 bin 700 yeni vakanın yaşandığını söylüyor. Bu sayı önceki haftaya göre 11 bin daha fazla.

ONS’nin verileri, semptomları olsun ya da olmasın insanların evlerinde gerçekleştirilen testlere dayanıyor.

Oxford Üniversitesi'nden Prof James Naismith, “Ne kadar çok insan ellerini yıkar ve sosyal mesafeyi uygularsa göreceğimiz ölüm ve hastalıkların sayısı o kadar az olur” dedi.