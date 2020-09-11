  • BIST 1.103
  • Altın 466,764
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Koronavirüs: İngiltere’de virüs bulaştırma katsayısı 1’in üzerine çıktı

» »
İngiltere’de koronavirüs salgınında artış yaşanıyor. Hükümetin son açıkladığı R sayısı verileri de bunu gösteriyor.
Koronavirüs: İngiltere’de virüs bulaştırma katsayısı 1’in üzerine çıktı

İngiltere’de koronavirüs salgınında artış yaşanıyor. Hükümetin son açıkladığı R sayısı verileri de bunu gösteriyor.

İngiltere’de açıklanan son verilere göre R sayısı (1 kişinin virüs bulaştırdığı kişi sayısı) 1 ile 1,2 arasında. Bu da salgının giderek büyüdüğü anlamına geliyor.

Ancak virüs, Birleşik Krallık'ta salgının Nisan ayındaki zirvesine göre hala çok daha düşük seviyelerde.

Pazartesi gününden itibaren İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’da 6 kişiden fazla insanın dışarıda sosyalleşmesine izin verilmeyecek.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun tıbbi direktörü Yvonne Doyle, yaşlı insanlarda meydana gelen enfeksiyonlarda endişe verici belirtiler olduğunu söyledi. Doyle, insanları sosyal mesafe kurallarına uymaları, ellerini düzenli olarak yıkamaları ve kapalı alanlarda maske takmaları konusunda uyardı.

Vakalardaki artışla beraber son olarak Birmingham’da da yeni kısıtlamalar getirilecek.

Artış 18-24 yaş grubunda daha fazla

Topluluk düzeyinde üç yeni veri kaynağından biri olan, 150 binden fazla gönüllünün katıldığı REACT çalışması, Ağustos sonu ve Eylül başında virüsün bulaşma hızının arttığını tespit etti.

Araştırma, İngiltere genelinde, özellikle de kuzey doğu, kuzey batı ve Yorkshire'da enfeksiyon seviyelerinin yükseldiğini ortaya koydu.

65 yaşına kadar tüm yaş gruplarında pozitif vakalarda artış görülürken, en yüksek artış oranı 18-24 yaş grubunda oldu.

Imperial College London'daki çalışmanın yöneticisi Prof. Paul Elliott, verilerin İngiltere genelinde vakaların hızla arttığını ve sadece sağlık çalışanlarında yoğunlaşmadığını söyledi.

Vaka sayılarındaki artışın artan test kapasitesindeki bir sonucun olmadığını dile getiren Elliott, “Gördüğümüz şey toplumdaki salgının kanıtı” dedi.

Sosyal mesafe uyarısı

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS), Eylül ayının ilk haftasında İngiltere'de 39 bin 700 yeni vakanın yaşandığını söylüyor. Bu sayı önceki haftaya göre 11 bin daha fazla.

ONS’nin verileri, semptomları olsun ya da olmasın insanların evlerinde gerçekleştirilen testlere dayanıyor.

Oxford Üniversitesi'nden Prof James Naismith, “Ne kadar çok insan ellerini yıkar ve sosyal mesafeyi uygularsa göreceğimiz ölüm ve hastalıkların sayısı o kadar az olur” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • British Museum, Köle Tüccarı Kurucusunun Büstünü Kaldırdı25 Ağustos 2020 Salı 15:17
  • İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan İsrail Ve Filistin Arasındaki Diyaloğu Yeniden Başlatma Girişimi25 Ağustos 2020 Salı 14:30
  • Koronavirüs: İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir23 Ağustos 2020 Pazar 10:22
  • Covid-19'un İngiliz ekonomisine etkisi: İngiltere’nin kamu borcu 2 trilyon sterlini aştı21 Ağustos 2020 Cuma 22:04
  • İngiltere'de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini aştı21 Ağustos 2020 Cuma 14:40
  • İngiltere karantina yerine havaalanında 'hızlı test' uygulamasını denemeye başlıyor20 Ağustos 2020 Perşembe 22:37
  • İngiltere'de Kovid-19 Salgınıyla Depresyon Vakaları 2 Kat Arttı19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:48
  • İngiltere'de Koronavirüs Nedeniyle Depresyona Girenlerin Sayısı İkiye Katlandı19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:02
  • Brexit görüşmeleri yeniden başlıyor, anlaşmak için 7 haftaları var18 Ağustos 2020 Salı 12:50
  • Vectaerovenator inopinatus: İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti