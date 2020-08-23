Koronavirüs: İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir

İngiltere'de uzmanlar, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Imperial College'ın uyarısı, ülkede karantina önlemlerinin uygulanmaya başladığı 23 Mart'la sınırlamaların kaldırılmaya başlandığı 4 Haziran tarihleri arasında Londra'daki dört hastaneye gelen ve ilk kez diyabet teşhisi konan çocuk hastalarla ilgili verilere dayanıyor.

Uzmanlar, daha önceki dönemlere kıyasla hastanelere gelen diyabet hastalarının sayısının yaklaşık iki katına ulaştığına ve 30 kadar vakanın çoğunun ağır olduğuna dikkat çekti.

'İlk güçlü potansiyel bağlantı'

İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, "Bilim insanları koronavirüsün diyabete yol açtığını kanıtlayamasalar da ilk kez bu kadar güçlü bir potansiyel bağ kuruluyor" dedi.

Çocuklar da Covid-19'a yakalanabiliyor. Ancak çok az sayıda çocuk ağır belirtiler gösteriyor.

Tip-1 diyabette, pankreasta insülin üreten hücrelerin zedelenmesiyle kandaki glikoz seviyesi kontrol edilemiyor.

Hastalık insülin iğneleriyle tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor.

Imperial College uzmanları bu nedenle ebeveynlerin çocuklardaki yorgunluk, sıvı kaybı, sık idrara çıkma ve kilo kaybı belirtilere dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

Diyabet teşhisi konan çocukların yüzde 72'sinde Diyabetik Ketoasidoz (DKA) görüldü. DKA, vücutta insülinin azaldığına işaret eden ciddi bir komplikasyon.

Hastaneye gelen çocuklardan sadece beşinin koronavirüs testinin sonuçları pozitif çıkarken virüsün tespit edilemediği vakaların sayısının daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar virüsün insan hücrelerine saldırmak için kullandığı dikensi proteinlerin pankreasta insülin üreten hücreleri hedef alabileceğini belirtiyor.