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Koronavirüs - İtalya acil durum ilan etti, ülkede Çinlilere saldırılar başladı

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İtalya hükümeti koronavirüs nedeniyle ülkede altı ay acil durum ilan etti ve hastalıkla mücadele için ilk aşamada beş milyon euro fon ayırdı.
Koronavirüs - İtalya acil durum ilan etti, ülkede Çinlilere saldırılar başladı

 Başkent Roma'da iki Çinli turistte koronavirüs tespit edilmişti. Çin'de ortaya çıkan virüs kaynaklı korku ve panik, İtalya'da Çinlilere karşı ırkçı eylemlere dönüşmeye başladı.

Geçen hafta sonundan itibaren ülkenin çeşitli kentlerinden, "Çinli düşmanlığı" temelli sözlü saldırılar yaşandığı haberleri gelmeye başladı. Venedik'te Çinli bir çift, gençlerden oluşan bir grubun kendilerine hakaret ederek tükürdüğünü söyledi. Yine Venedik'te Çinli bir üniversite öğrencisi trende ırkçı hakaretlerle karşılaştığından şikayet etti. Torino'da bir restoranda, yıllardır İtalya'da yaşayan Çinli bir aile de sözlü saldırıya uğradı.

Başkent Roma'nın da dahil olduğu büyük kentlerde Çin restoranlarının büyük oranda müşteri kaybettikleri bildiriliyor. Roma'nın en meşhur Çin restoranlarından Hang Zhou da Sonia'nın sahibi Zhou Fenxia, "Restoranım 10 yıldır her zaman dolu olurdu, hafta sonları sıra oluşurdu. Bu son bir haftada ise birden bire müşteriler yok oldu" dedi.

Roma'nın saygın sanat okullarından Santa Cecilia Konservatuarı da, Uzak Doğulu bütün öğrencilerin derslerini askıya aldı. Tartışma yaratan kararla ilgili olarak bugün La Repubblica gazetesine konuşan Konservatuar Müdürü Roberto Giuliani, ırkçılık suçlamalarını reddetti.

Yabancı karşıtlığıyla suçlanan aşırı sağcı Lig Partisi lideri ve eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise koronavirüs korkusunu göçmen karşıtı mesaj vermek için kullandı. Sosyal medyada bir göçmen teknesi videosunu, "Sağlık için tüm dünya sınırları kapatıyor. İtalya'ya ise rekor sayıda tekne yanaşıyor. Size normal geliyor mu?" yazarak paylaştı.

Salvini ayrıca, "İtalya'ya her gün Çin'den onlarca uçak iniyor. Kontrol, kontrol, daha fazla kontrol gerek!" dedi.

Başkent Roma'da iki Çinli turistte koronavirüs tespit edildiği Perşembe akşamı Başbakan Giuseppe Conte ve Sağlık Bakanı tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. 6 binden fazla yolcu taşıyan cruise gemisi Costa Smeralda da, bir Çinli turistin koronavirüs taşıdığı şüphesi nedeniyle dün gün boyu limanda bekletildi. Yolcuların tüm gün mahsur kaldığı gemide yapılan testler akşam saatlerinde, şüpheli vakanın koronavirüs değil "basit bir grip" (A H1N1) olduğunu ortaya çıkardı.

Başbakan Giuseppe Conte, ülkedeki ilk koronavirüs vakalarını doğruladığı basın toplantısında İtalya-Çin arası uçuşların durdurulduğunu da açıkladı.

'Çanlar ırkçılık yüzünden çalıyor'

Bugünkü İtalyan gazetelerinde, dünkü cruise gemisi paniği ve ülkede ilk koronavirüs vakalarının teyit edilmesi haberlerinin yanı sıra Çinlilere yönelik ayrımcılığın yükselmesi de yer aldı. Bazı gazeteler, "Sinofobi" (Çin ve Çinli düşmanlığı) diye tanımlanan bu ayrımcılık türünün alarm verici olduğunu vurguladı.

Avvenire gazetesi bugünkü başyazısında, "Hepimiz için alarm çanları çalıyor, virüs yüzünden değil, onu bahane eden ırkçılık yüzünden" diye yazdı.

Gazete, Çinli düşmanlığı dalgasının yalnızca turistleri değil yıllardır ülkede yaşayan Çin kökenli kişileri de okullarında, iş yerlerinde, sokaklarda tehdit ettiğini vurguladı.

İtalya ulusal istatistik kurumunun verilerine göre ülkede 300 bine yakın Çinli yaşıyor, 50 bin Çin şirketi bulunuyor. İtalya aynı zamanda en fazla Çinli turist çeken Avrupa ülkesi.

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