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Koronavirüs: İtalya'da 107 doktor hayatını kaybetti

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İtalya'da koronavirüs sebebiyle 107 doktor yaşamını yitirdi, Tabipler Federasyonu "Virüsle savaşmaya çıplak elle gönderildiler" dedi.
Koronavirüs: İtalya'da 107 doktor hayatını kaybetti

İtalya'da hayatını kaybedenler arasında 107 doktor da yer alıyor.

BBCTürkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, İtalya Tabipler, Cerrahlar ve Diş Hekimleri Birlikleri Ulusal Federasyonu, salgında hayatını kaybeden doktorların kimlik bilgilerini düzenli olarak açıklıyor.

Federasyon'un açıklamasına göre ülkede koronavirüs salgınında ilk doktor ölümü 11 Mart'ta yaşandı, o tarihten bu yana hayatını kaybeden doktor sayısı 107'ye ulaştı.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşire sayısı da 28'e çıktı.

İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede Covid-19'a yakalanan sağlık personeli sayısı 14 bini geçti.

Ülkede toplam can kaybı 18 bin 279'a, bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı da 143 bin 626'ya ulaştı.

İtalya Tabipler, Cerrahlar ve Diş Hekimleri Birlikleri Ulusal Federasyonu Başkanı Filippo Anelli, sağlık personelinin gerekli koruyucu önlemler olmaksızın çalışmak zorunda bırakılmasını eleştirdi.

Anelli dün yaptığı açıklamada, "(Hayatını kaybeden) doktorların çoğunluğu pratisyen hekimdi, virüsle savaşmaya çıplak elle gönderilmişlerdi" dedi.

"Meslek grubumuz yas içinde, kayıplarına ağlıyor ve hem meslektaşlarımızı hem de vatandaşları korumak için mücadele ediyor" diyen Anelli, bölgesel yönetimler ve merkezi hükümetten sağlık personelinin korunması için birlik içinde hareket etmelerini istedi.

YAŞAMINI YİTİREN 100. DOKTOR SURİYELİ GÖÇMENDİ

İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorlardan 100.'sü, Suriye asıllı Samar Sinjab oldu.

Veneto bölgesinde görev yapan 62 yaşındaki Sinjab, yaklaşık bir ay hastanede tedavi görmesinin ardından dün hayatını kaybetti.

Sinjab'ın hikayesi bugün birçok İtalyan gazetesinde yer aldı. İtalyan basını, Samar Sinjab'ın yıllar önce üniversite eğitimi için İtalya'ya geldiğini yazdı.

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