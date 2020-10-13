Koronavirüs: İtalya’da özel partilere yasak, restoranlara saat kısıtlaması

İtalya’da koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla hükümet, özel partilerin yasaklanması, restoran ve barların en fazla geceyarısına kadar açık kalması gibi bir dizi yeni tedbir kararı aldı.

Ansa haber ajansına göre Başbakan Giuseppe Conte tarafından dün gece imzalanan yeni kararnameyle getirilen yeni önlemler 30 gün süreyle geçerli olacak.

Bu sürede restoran ve barlar en fazla saat 24.00’e kadar açık kalabilecek ve 21.00’den sonra ayakta müşteri kabul edilmeyecek. Restoran ve barlarda masalar arasında güvenli mesafe bırakma zorunluluğu da devam edecek.

Kamuya açık alanlarda özel partiler yasaklanırken evlerde ise 6 kişinin üzerinde buluşmalar yapılmaması şiddetle tavsiye ediliyor.

Düğün ve cenaze gibi törenlere izin verilse de katılımcı sayısı 30’la sınırlandırılıyor.

Okul gezileri ve amatör spor karşılaşmaları da yasaklanan faaliyetler arasında.

Sinema, konser gibi etkinliklerde kapalı alanda en fazla 200, açık alanda en fazla 1000 seyirci sınırlaması da eskiden olduğu gibi devam edecek.

Stadyumlara, bin kişiyi geçmemek kaydıyla en fazla yüzde 15 kapasiteyle seyirci kabul edilecek.

İtalya’da geçen hafta da maske zorunluluğunun kapsamı, açık havayı da kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Ülkede son haftalarda Covid-19 vakaları artışta olsa da hükümet mevcut tabloda genel bir karantinaya gerek olmadığını belirtiyor.

İtalya’da son bir gün içinde 4 bin 619 yeni vaka ve 39 can kaybı kayıtlara geçti. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 359 bin 569, toplam can kaybı 36 bin 205’e yükseldi.