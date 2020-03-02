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Koronavirüs karantinasındaki gemide ölü sayısı 7'ye yükseldi

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Japonya'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinden 1 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 13'e, vaka sayısı 961'e yükseldi
Koronavirüs karantinasındaki gemide ölü sayısı 7'ye yükseldi

Japonya'da koronavirüs nedeniyle daha önce karantinaya alınan yolcu gemisinden 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki ölü sayısı 13'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 961'e ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Japonya'nın Yokohama limanında karantina altına alınan Diamond Princess adlı gemide koronavirüsüne yakalanan ve daha sonra tahliye edilerek ülkesine götürülen bir Avustralya vatandaşı, Perth şehrinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son ölüm haberi, karantina gemisi yolcuları arasında yaşanan can kayıplarının sayısını 7'ye çıkardı. Japonya'da gemi dışında gerçekleşen ölüm vakalarının sayısı ise dün Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından 6'ya yükselmişti.

 

Böylelikle Japonya'da gerçekleşen virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 13'e ulaştı.

961 VAKA

Japonya'dan bildirilen yeni koronavirüsü vakaları da ülkede şu ana kadar kayıtlara geçen vaka sayısını 961'e taşıdı. Toplam vakaların 705'ini daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu belirtildi.

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