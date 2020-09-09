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Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor

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İngiliz araştırma şirketinin yaptığı bir çalışmada, yeni tip koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissettiğini ortaya konuldu.
Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yapılan araştırmaya göre, karantinadan sonra her 10 Amerikalı'dan 6'sının kendisini aşırı halsiz hissettiği belirtildi.

İngiliz araştırma şirketi "OnePoll"un yaptığı çalışmada, 2 bin katılımcıya Kovid-19 karantinasında neler yaptıkları ve bu süreçle nasıl baş ettikleri soruldu.

ARAŞTIRMAYA KATILANLAR PRATİK ZEKALARININ OLUMSUZ ETKİLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Araştırmaya katılanlar karantina sürecinin pratik zekalarını olumsuz etkilediğini ve yorgun hissettiklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 62'si gün içinde zamana odaklanamadıklarını ve tüm günü aynı hissettiklerini ifade etti, binden fazla kişi ise kendilerini yorgun hissettiklerini belirtti.

KATILIMCILAR ESKİSİ KADAR ODAKLANAMAMAKTAN ENDİŞELİ

Her 10 katılımcıdan 6'sının kendini aşırı halsiz hissettiği araştırmaya göre, yaklaşık 1000 kişi karantina öncesindeki kadar odaklanamayacakları konusunda endişeli. Araştırmada, insanların karantinada yeni hobiler edindiği ve akıl ile fiziksel sağlıklarını korumak için aktif olduklarının altı çizildi. Katılımcıların yüzde 46'sının zihinlerini aktif tutmak için kitap okumayı seçtikleri belirtilen araştırmada, her 10 kişiden 4'ünün de egzersiz yapmayı tercih ettiği kaydedildi.

KATILIMCILAR İLAÇ KULLANMAK ZORUNDA KALDI

Araştırmada, katılımcıların yüzde 37'sinin karantinada bulmaca çözdüğü aktarıldı. Bu süreçte zihinsel olarak aktif kalmak için yeni vitamin ve tamamlayıcılar deneyenlerin oranının yüzde 31 olduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 56'sının elinde çok sayıda sağlık ürünü olduğu kaydedildi.

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