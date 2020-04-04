Koronavirüs kilo sorunu olan insanları daha fazla mı etkiliyor?

Hollanda Yoğun Bakım Derneği Başkanı Diederik Gommers, aşırı kilonun, şeker hastalığı (diyabet) veya yüksek tansiyonun bir sonucu olabileceğini belirterek, yoğun bakım ünitelerindeki nefes alma sorunu yaşayan koronavirüs hastalarının büyük bölümünün kilolu olduğuna dikkati çekti.

Belçika'daki Leuven Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne göre de, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının yüzde 75'i fazla kilo sorunu yaşıyor. Bazı hastanelerde, bu oran yüzde 90'a kadar yükseliyor.

Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden iç hastalıkları ve obezite uzmanı Prof. Dr. Liesbeth van Rossum, AD gazetesine yaptığı açıklamada, aşırı kilolu insanların koronavirüse daha kolay yakalandığını söyledi.

Van Rossum'a göre, obez kişilerdeki karın yağı, ciddi bir risk oluşturuyor. Bu bölgenin, bağışıklık sisteminin sürekli tepki verdiği yağ hormonu ve iltihap maddeleri ürettiğini belirten Hollandalı profesör, "Bu da, koronavirüsün hızla çoğalmasını sağlayarak, kişiyi hasta eder" dedi.

Van Rossum, obezite ile şeker ve kalp, damar rahatsızlıklarının ilişkisine de dikkati çekerek, bu hastaların zatürre ya da enfeksiyona daha duyarlı olduğunu belirtti.

Ancak uzmanlar, aşırı kilolu kişilere, "koronavirüsten korunurum" kaygısıyla aniden katı bir diyete girmekten de kaçınmaları uyarısında bulunuyorlar. Van Rossum, katı diyet besin eksikliğine neden olacağı için, bağışıklık sisteminin daha da fazla etkilenebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. van Rossum, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Tabii ki, obeziteyi çözmek iyi ama bu bir günde olmaz. Diyetinizi ve yaşam tarzınızı uzun süre değiştirmek zorundasınız ama bu karantina döneminde bu kolay değil" diye konuştu.