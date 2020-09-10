Kışın yaklaşmasıyla koronavirüs salgınında ilkinden daha büyük ikinci dalganın yaşanmasından korkuluyor. Kovid-19'un sıcak havada etkisini yitireceği düşünülüyordu ancak içinde bulunulan yaz aylarında virüsün yeniden artmaya başlamasıyla da ön görülen düşünce hayal kırıklığı yarattı. Peki, koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak? İşte bu kritik sorunun 6 maddelik cevabı.

Kışın yaklaşmasıyla koronavirüs salgınında ilkinden daha büyük ikinci dalganın yaşanmasından korkuluyor.