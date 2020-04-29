Koronavirüs kısıtlamaları çay tüketimini artırdı, tedarikte ise sorunlara yol açtı

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının çay tüketimini artırdığı, çay piyasasında ise tedarik sorunlarının gündeme geleceği bildirildi.
Dünya çay ihracatının yüzde 82'si beş ülkeden yapılıyor: Çin, Hindistan, Kenya, Sri Lanka ve Vietnam.
Kısıtlamalar nedeniyle çay toplama sezonunun sekteye uğradığı, bazı ürün nakliyesinde bir aylık gecikmeler yaşandığı ve bunun fiyatlarda artışa yol açtığı belirtiliyor.
Hindistan çay üreticileri birliği başkanı Prabhat Bezboruah, kısıtlamalar nedeniyle 2020'de Hindistan'ın çay üretiminde yüzde 9 düşüş olmasını beklediklerini söyledi.
Rusya'nın ithal ettiği işlenmemiş çay fiyatlarında kısıtlamalar öncesine kıyasla yüzde 30 artış kaydedildi.
Çay tüketiminin artmasında, sıcak içeceklerin koronavirüse karşı koruyucu olabileceğine dair sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilerin de etkili olmuş olabileceği ifade ediliyor.
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