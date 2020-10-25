  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka 14 kişi taburcu

Koronavirüs Kuzey Yarımküre'yi zorluyor

» »
Artan koronavirüs vakaları Kuzey Yarımküre'deki birçok ülkede önlemlerin sertleştirilmesine neden oluyor. İspanya’da ülke genelinde acil durum ilan edilirken, Fransa hükümeti olağanüstü hali uzatmayı planlıyor.
Koronavirüs Kuzey Yarımküre'yi zorluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kuzey Yarımküre'deki koronavirüs vaka sayılarının katlanarak artmasından dolayı hükümetlere ölüm vakalarının önüne geçebilmek için "derhal harekete" geçme çağrısında bulundu. Vaka sayılarında kaydedilen artışın hastane ve yoğun bakım servislerinde aşırı doluluğa neden olduğunu belirten Ghebreyesus, "…ve şu an daha Ekim ayındayız" dedi.

Pazar günü itibariyle dünya çapında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,51 milyon kişiye yükseldi. Resmi olarak kayda geçen koronavirüs vaka sayısı ise 42,7 milyona yaklaşmış durumda. 

Dünya üzerinde koronavirüsten en ağır etkilenen ülke ise, 224 binden fazla ölüm vakasının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD). Ülkede, Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı ise yaklaşık 89 bin. Bu da, bugüne dek kaydedilen en yüksek günlük rakama tekabül ediyor.

Avrupa'da 250 bin ölüm vakası

Bu arada ölüm vakaları sayısında Avrupa, Latin Amerika‘nın ardından 250 bin sınırının aşıldığı, dünya üzerindeki ikinci bölge konumuna yükseldi. Avrupa ülkelerinde ilk kez geçtiğimiz perşembe günü günlük vaka sayısı 200 bini aşarken, özellikle Güney Avrupa ülkelerinin çoğunda, geçtiğimiz hafta içinde, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayıları kayıtlara geçti.

Bu ülkelerden biri olan İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte pazar günü yaptığı açıklamada, günlük yaşama yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Buna göre ülke çapında pazartesi gününden itibaren sinemalar, tiyatrolar, spor salonları ve yüzme havuzları kapalı kalacak. Ayrıca restoran ve bar gibi işletmeler saat 18.00'den itibaren kapatılacak.

Salgının ilk dalgasından da çok ağır etkilenen İtalya'da, günlük vaka sayısı cumartesi günü yaklaşık 20 bin olarak açıklanmıştı. Ancak ülkede uygulanan tedbirlere karşı protestolar da düzenleniyor. Geçtiğimiz günlerde başkent Roma ve Napoli kentlerinde uygulanan bölgesel tedbirlere karşı çıkan protestocular ile polis arasında yer yer şiddet olayları yaşanmış, olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İspanya'da acil durum ilanı

Vaka sayılarında çok büyük artış yaşanan bir başka Güney Avrupa ülkesi İspanya'da ise tüm ülkeyi kapsayan "acil durum" ilan edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, televizyondan halkına seslendiği konuşmasında acil durumun ilk etapta iki hafta geçerli olacağını ancak parlamentodan 2021 Mayıs’ına kadar uzatılmasını isteyeceğini söyledi.  "Gerçek şu ki Avrupa ve İspanya pandeminin ikinci dalgasına batmış durumda” diyen Sanchez, ülkede Kanarya Adaları haricindeki tüm bölgelerde gece 23.00 sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını dile getirdi. 

Fransa Sağlık Bakanı'ndan uyarı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise Fransız halkına, "uzun ve zorlu bir kış mevsimine hazır olma" çağrısı yaptı. Parlamentoda yaptığı konuşmada, "ne yaparsak yapalım, önümüzdeki gün ve haftalarda vakalar artmaya devam edecek" diyen Bakan Veran, milletvekillerinden, hükümetin hazırladığı ve halihazırda uygulanan olağanüstü halin 16 Şubat 2021 tarihine dek uzatılmasını öngören tasarıyı onaylamalarını talep etti. 

Fransa, geçtiğimiz cuma günü, İspanya'nın ardından bir milyon vaka sayısını aşan ikinci Avrupa ülkesi olmuştu. Ülkede cumartesi gününden bu yana yürürlükte olan uygulama kapsamında yaklaşık 46 milyon Fransa vatandaşı saat 21.00 ile 06.00 arasında evini terk edemiyor. Söz konusu uygulama ilk etapta altı hafta boyunca geçerli olacak. 

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da koronavirüse yakalandığı Polonya'da ise ülkenin tamamı "kırmızı bölge" ilan edildi. Kamuya açık alanlarda kullanımı zorunlu olan maske takma uygulaması ise, cumartesi gününden bu yana ülkenin tümünde geçerli kılındı. Ayrıca restoranlar ve barlar sadece evlere servis yapabilecek. 

Dış Ticaret Birliği Başkanı'ndan acil eylem çağrısı

Bu arada Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA) Başkanı Anton Börner, koronavirüsle mücadele kapsamında daha sert önlemler alınmasını talep etti. Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "yeniden bir kapanma dönemine girmemek için pandemiyi ne pahasına olursa olsun kontrol altına almalıyız" diyen Börner, kamusal hayatın çok daha kapsamlı bir şekilde kısıtlanması gerektiğini ifade etti. Börner ayrıca, "bunun için ne kadar beklersek insanların sağlığı ve ekonomimiz açısından zararı o kadar büyük olur. Sonuçları ne kadar acı olursa olsun şimdi kararlı bir şekilde eyleme geçmemiz gerekiyor" söyleminde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 9 yeni Covid-19 vakası24 Ekim 2020 Cumartesi 20:33
  • Uzmanlardan uyarı: Cerrahi maske kullanılmalı, nano maskeler yasaklanmalı'24 Ekim 2020 Cumartesi 20:15
  • Kanser ve nörolojik hastalıklar tarih mi oluyor?24 Ekim 2020 Cumartesi 20:00
  • 'Bilinci açık Kovid-19 hastasını entübe etmemek için her şeyi yapıyoruz'24 Ekim 2020 Cumartesi 19:45
  • DSÖ: Kovid-19 aşı denemelerinin sonuçları kasım sonunda alınabilir24 Ekim 2020 Cumartesi 14:56
  • ABD'de Koronavirüs'ü Yakan Maske Yapıldı24 Ekim 2020 Cumartesi 14:50
  • Covid-19 hastalarında plazma tedavisinin etkisi 'sınırlı'24 Ekim 2020 Cumartesi 13:50
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 42 milyon 526 bini geçti24 Ekim 2020 Cumartesi 13:42
  • Burun Estetiği Sonrası COVİD-19 Testi Yapılır mı?24 Ekim 2020 Cumartesi 13:10
  • 30 Yaş Sonrası Meme Kanserine Dikkat !24 Ekim 2020 Cumartesi 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti