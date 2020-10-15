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Koronavirüs: Londra ve Essex'te önlemler 'yüksek tehdit' seviyesine çıkarılıyor

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Koronavirüs: Londra ve Essex'te önlemler 'yüksek tehdit' seviyesine çıkarılıyor
Koronavirüs: Londra ve Essex'te önlemler 'yüksek tehdit' seviyesine çıkarılıyor

Londra'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, salgına karşı alınan önlemlerin Cumartesi gününden itibaren "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılacağı açıklandı. Londra'yla birlikte Essex ve Elmbridge'in de "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılacağı bildirildi. Manchester'ın ise en üst seviyeye, yani "çok yüksek tehdit" kategorisine alınması bekleniyor.

"Yüksek tehdit" seviyesi, farklı hane halklarının kapalı ortamlarda bir araya gelmemesini, dışarıda buluşmaların altı kişiyi aşmamasını, restoran ve barların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Londra milletvekillerini konuyla ilgili bilgilendirdi.

Avam Kamarası'nda önlemlerle ilgili milletvekillerine bilgi veren Sağlık Bakanı Matt Hancock, Londra'da her 10 günde bir vaka sayısının ikiye katlandığını açıkladı.

Londra Belediye Başkan Khan: Başka bir seçenek yok

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Kimse daha fazla kısıtlama istemiyor ancak bu Londralıları korumak için gerekli görüldü" dedi ve "başka bir seçeneğin olmadığını" söyledi.

Koronavirüs kısıtlamalarının vaka artışı görülen bölgeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında görüşmeler devam ediyor.

Londra'da 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 730'a ulaşmış ve dün 1722 yeni vaka tespit edilmişti.

Ülke çapında yeni vaka sayıları dün 20 bine yaklaştı. Toplam vaka sayısı 657 bini aştı, can kaybı ise 43 bin 245'e ulaştı.

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