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'Koronavirüs mahallesi': 50 kişi hayatını kaybetti

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Kayseri'deki 30 bin nüfuslu Sahabiye mahallesinde koronavirüsten can kaybı 50'ye yükseldi. Yüksek ölüm oranına ilişkin açıklama yapan mahalle muhtarı Alim Gerçel , kurallara uyulmamasından yakındı.
'Koronavirüs mahallesi': 50 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de koronavirüs salgınına karşı İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kovid-19 testi pozitif çıkan ve onlarla temaslı olanların oturduğu evler, karantinaya alınıyor.

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü mahalleler arasında 30 bin nüfuslu Sahabiye mahallesi de yer alıyor. Mahallede mart ayından 1 Ekim'e kadar can kaybı 12 olurken, son 2.5 ay içinde bu sayı 50'ye yükseldi. Mahallede mart ayından bu yana da 951 daire karantinaya alındı.

'Kahvelerde gizli gizli çay içiliyor, sigara yasağına uyan çok az'

DHA'ya konuşan mahalle muhtarı Alim Gerçel, insanların duyarsızlığından yakınarak, "Sahabiye mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 70 bini buluyor. Nüfusun çoğalması ile birlikte kuralların ihlal edildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerçel, "Kahvelerde gizli gizli çay içilmekte ve sigara yasağı olmasına rağmen kurallara uyan vatandaş sayısı çok nadir. Alınan tedbirler caydırıcı, uyulması için yazılan 900 TL'lik cezaya rağmen vatandaş halen duyarsız davranıyor" diye konuştu.

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