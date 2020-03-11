Koronavirüs - Merkel: Virüs Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine bulaşabilir

Almanya Başbakanı Angelan Merkel, Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin koronavirüs salgınından etkileneceğinin beklendiğini söyledi.

Yeni koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının henüz bir tedavisi ya da aşısının bulunmadığını söyleyen Merkel, salgının yayılmasının engellenmesine odaklanılması gerektiğini savundu.

Koronavirüs haritası: Küresel dağılım

Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir.

Vaka sayısı Ölüm sayısı 117.134 4.131

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Vaka Ölümler Çin 80.879 3.023 İtalya 10.149 631 İran 8.042 291 Güney Kore 7.513 54 Fransa 1.784 33 Almanya 1.457 2 İspanya 1.024 35 ABD 972 19 Diamond Princess yolcu gemisi 696 7 Japonya 514 9 Norveç 400 Büyük Britanya 382 6 İsviçre 332 2 Hollanda 321 3 İsveç 248 Belçika 239 Singapur 160 Danimarka 156 Avusturya 131 Malezya 117 Bahreyn 109 Avustralya 92 3 Yunanistan 89 Kanada 77 Kuveyt 65 Irak 61 6 Birleşik Arap Emirlikleri 59 Mısır 59 1 İzlanda 55 Tayland 53 1 San Marino 49 2 Tayvan 45 1 Hindistan 44 Lübnan 41 Finlandiya 40 İsrail 39 Çek Cumhuriyeti 38 Filipinler 33 1 Vietnam 31 Portekiz 30 Endonezya 27 Batı Şeria 26 Brezilya 25 İrlanda 24 Slovenya 23 Cezayir 20 Uman 18 Katar 18 Romanya 17 Pakistan 16 Polonya 16 Ekvador 15 Gürcistan 15 Suudi Arabistan 15 Şili 13 Hırvatistan 12 Macaristan 12 Arjantin 12 1 Estonya 10 Azerbaycan 9 Peru 9 Belarus 9 Kostarika 9 Letonya 8 Makedonya 7 Meksika 7 Slovakya 7 Güney Afrika 7 Rusya 7 Arnavutluk 6 Maldivler 6 Fransız Guyanası 5 Lüksemburg 5 Yeni Zelanda 5 Dominik Cumhuriyeti 5 Bulgaristan 4 Senegal 4 Afganistan 4 Malta 4 Bangladeş 3 Kamboçya 3 Kolombiya 3 Kamerun 2 Faroe Adaları 2 Martinik 2 Fas 2 Nijerya 2 Saint Martin (Fransız bölgesi) 2 Tunus 2 Kıbrıs 2 Bosna-Hersek 2 Moldova 1 Ermenistan 1 Andorra 1 Vatikan 1 Ürdün 1 Liechtenstein 1 Litvanya 1 Monaco 1 Nepal 1 Paraguay 1 Bhutan 1 Saint Barthélemy adası 1 Sırbistan 1 Sri Lanka 1 Togo 1 Ukrayna 1 Guernsey 1 Panama 1 Moğolistan 1 Brunei Sultanlığı 1 Cebelitarık 1

Almanya Başbakanı Merkel, dün ilk kez parlamento oturumunda sarf ettiği bu sözleri bugün bir basın toplantısında Alman kamuoyu ile de paylaştı.

Merkel, ülke nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine virüsün bulaşacağını söyledi ve "Zaman kazanmak zorundayız" dedi.

Almanya Başbakanı, sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılmasına odaklanılması gerektiğini de vurguladı.

İnsanlı testler öne çekilebilir

Aşı üzerinde çalışan uzmanlar, son 20 yılda ortaya çıkan yeni koronavirüslerin hiçbirine karşı aşı geliştirilemediğini hatırlatıyor.

2003 yılındaki SARS salgınında aşı çalışmalarına katılmış olan Amerika'nın Teksas eyaletindeki Baylor Tıp Fakültesi'nden Peter Hotez, hızlandırılmış aşı çalışmalarının daha kötü sonuçlar doğurabileceğini savunuyor.

Hotez, 2003 yılında, SARS'a karşı aşılanan bazı hayvanların daha ağır belirtiler gösterdiğini anlatıyor.

Şubat ayı ortasında, Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği toplantıda bir araya gelen uzmanlar, "tehdidin büyüklüğü" nedeniyle, aşı geliştiricilerin hızlı hareket etmesi gerektiği konusunda uzlaştı.

Reuters haber ajansına konuşan toplantıya katılmış 4 kişi, hayvanlar üzerindeki testler bitmeden, insanlı testlerinin başlamasının kararlaştırıldığını aktardı