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Koronavirüs - Merkel: Virüs Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine bulaşabilir

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Koronavirüs - Merkel: Virüs Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine bulaşabilir
Koronavirüs - Merkel: Virüs Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine bulaşabilir

Almanya Başbakanı Angelan Merkel, Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin koronavirüs salgınından etkileneceğinin beklendiğini söyledi.

Yeni koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının henüz bir tedavisi ya da aşısının bulunmadığını söyleyen Merkel, salgının yayılmasının engellenmesine odaklanılması gerektiğini savundu.

Koronavirüs haritası: Küresel dağılım

Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir.

 

Vaka sayısıÖlüm sayısı
117.1344.131
 VakaÖlümler
Çin80.8793.023
İtalya10.149631
İran8.042291
Güney Kore7.51354
Fransa1.78433
Almanya1.4572
İspanya1.02435
ABD97219
Diamond Princess yolcu gemisi6967
Japonya5149
Norveç400 
Büyük Britanya3826
İsviçre3322
Hollanda3213
İsveç248 
Belçika239 
Singapur160 
Danimarka156 
Avusturya131 
Malezya117 
Bahreyn109 
Avustralya923
Yunanistan89 
Kanada77 
Kuveyt65 
Irak616
Birleşik Arap Emirlikleri59 
Mısır591
İzlanda55 
Tayland531
San Marino492
Tayvan451
Hindistan44 
Lübnan41 
Finlandiya40 
İsrail39 
Çek Cumhuriyeti38 
Filipinler331
Vietnam31 
Portekiz30 
Endonezya27 
Batı Şeria26 
Brezilya25 
İrlanda24 
Slovenya23 
Cezayir20 
Uman18 
Katar18 
Romanya17 
Pakistan16 
Polonya16 
Ekvador15 
Gürcistan15 
Suudi Arabistan15 
Şili13 
Hırvatistan12 
Macaristan12 
Arjantin121
Estonya10 
Azerbaycan9 
Peru9 
Belarus9 
Kostarika9 
Letonya8 
Makedonya7 
Meksika7 
Slovakya7 
Güney Afrika7 
Rusya7 
Arnavutluk6 
Maldivler6 
Fransız Guyanası5 
Lüksemburg5 
Yeni Zelanda5 
Dominik Cumhuriyeti5 
Bulgaristan4 
Senegal4 
Afganistan4 
Malta4 
Bangladeş3 
Kamboçya3 
Kolombiya3 
Kamerun2 
Faroe Adaları2 
Martinik2 
Fas2 
Nijerya2 
Saint Martin (Fransız bölgesi)2 
Tunus2 
Kıbrıs2 
Bosna-Hersek2 
Moldova1 
Ermenistan1 
Andorra1 
Vatikan1 
Ürdün1 
Liechtenstein1 
Litvanya1 
Monaco1 
Nepal1 
Paraguay1 
Bhutan1 
Saint Barthélemy adası1 
Sırbistan1 
Sri Lanka1 
Togo1 
Ukrayna1 
Guernsey1 
Panama1 
Moğolistan1 
Brunei Sultanlığı1 
Cebelitarık1

 

Almanya Başbakanı Merkel, dün ilk kez parlamento oturumunda sarf ettiği bu sözleri bugün bir basın toplantısında Alman kamuoyu ile de paylaştı.

Merkel, ülke nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine virüsün bulaşacağını söyledi ve "Zaman kazanmak zorundayız" dedi.

Almanya Başbakanı, sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılmasına odaklanılması gerektiğini de vurguladı.

İnsanlı testler öne çekilebilir

Aşı üzerinde çalışan uzmanlar, son 20 yılda ortaya çıkan yeni koronavirüslerin hiçbirine karşı aşı geliştirilemediğini hatırlatıyor.

2003 yılındaki SARS salgınında aşı çalışmalarına katılmış olan Amerika'nın Teksas eyaletindeki Baylor Tıp Fakültesi'nden Peter Hotez, hızlandırılmış aşı çalışmalarının daha kötü sonuçlar doğurabileceğini savunuyor.

Hotez, 2003 yılında, SARS'a karşı aşılanan bazı hayvanların daha ağır belirtiler gösterdiğini anlatıyor.

Şubat ayı ortasında, Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği toplantıda bir araya gelen uzmanlar, "tehdidin büyüklüğü" nedeniyle, aşı geliştiricilerin hızlı hareket etmesi gerektiği konusunda uzlaştı.

Reuters haber ajansına konuşan toplantıya katılmış 4 kişi, hayvanlar üzerindeki testler bitmeden, insanlı testlerinin başlamasının kararlaştırıldığını aktardı

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