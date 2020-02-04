  • BIST 122.136
  • Altın 298,380
  • Dolar 5,9670
  • Euro 6,5865
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Koronavirüs mü, soğuk algınlığı mı, grip mi?

» »
Dünya koronavirüse karşı alarma geçerken Çin'de ise koronavirüsten ölenlerin sayısı giderek artıyor. Peki tüm dünyada korku yaratan ve belirtileri gripe çok benzeyen koronavirüse yakalandığımı nasıl anlayabilirim?
Koronavirüs mü, soğuk algınlığı mı, grip mi?

Belirtileri neler?

Koronavirüsün en yaygın belirtileri ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, yorgunluk ve bitkinlik hissi. Uzmanlar nadiren görülen belirtileri arasında ise baş ağrısı, kan tükürme, ishal ve balgam geldiğini belirtiyor. Koronovirüs hastalarında rastlanmayan semptomlar ise boğaz ağrısı ve burun akması.

Virüs bulaşanlar hastalanıyor mu?

Virüs bulaşan herkeste hastalığın semptomları görülmeyebiliyor. Uzmanlar, çoğu kişinin hastalığı hafif atlattığını ya da hiç belirti göstermediğini bildiriyor. Alman Robert Koch Enstitüsü, hastalığın kuluçka süresinin iki haftaya kadar sürebileceğini açıkladı. Virüs bulaşıp bulaşmadığından emin olmak isteyenlere önerilen, bir hekime başvurmaları ve tükürük testi yaptırmaları.

Maske virüsten korur mu?

Yaygın olarak kullanılan basit maskeler virüsten pek korumuyor, zira koronavirüs hapşırıkla ortaya çıkan damlacıkların sıçraması ve temas ile bulaşıyor. Bu nedenle enfekte olmuş veya bulaşmış olması muhtemel kişilerden uzak durulması, sıkça ve sabunla düzenli ve özenli şekilde ellerin yıkanması ve tek kullanımlık kağıt havlu kullanılması tavsiye ediliyor.

52095423_403.jpgGriple arasındaki farklar neler?

Soğuk algınlığında önce boğazda kaşıntı, burun akması ve onu takiben öksürük ortaya çıkıyor. Akabinde ise günlerce süren boğaz ağrısı, balgamlı öksürük veya kuru öksürük ile baş ağırış ve halsizlik görülüyor. Grip ise şiddetli baş ağrısı ve eklem ağrıları ile kendini hissettiriyor. Kuru öksürük, boğazda gıcık hissi ve ağrı, 41 dereceye ulaşan ateş ile titreme görülüyor. Hastalar halsizlikten yataktan kalkmakta zorlanırken saatlerce uyuyabiliyor ve açlık da hissetmiyor. Ayrıca soğuk algınlığı birkaç günlük istirahat ile atlatılıp semptomları yaklaşık bir haftada ortadan kalkarken, grip daha uzun sürüyor ve bazen atlatılması haftalar sürebiliyor. Almanya Daimi Aşı Komitesi, özellikle risk grubunda olan kişilere yıllık grip aşısı yaptırmayı tavsiye ediyor. Risk grubuna 60 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı olanlar, hamileler, sağlık personeli ve kalabalık insan grupları ile çalışanlar giriyor.

Antibiyotik ne zaman kullanılmalı?

Soğuk algınlığı hastalıklarının çoğu ile grip genelde virüs kaynaklı hastalıklar. Bu nedenle antibiyotikle tedavi uygun görülmüyor. Antibiyotiklerin mantığında ise bakterileri öldürme veya azaltma yöntemiyle bağışıklık sistemini desteklemek bulunuyor. Antibiyotikler mikro organizmaların hücre çeperini veya metabolizmasını bozuyor. Hücre çeperi delinmiş bakterinin yaşaması imkansız hale geliyor ve genelikle de patlıyor. Ancak bu sadece bakterilerde mümkün, virüslere karşı antibiyotiklerin faydası yok. Zatürree, bademcik iltihaplanması, şiştit ve menenjit gibi hastalıklara bakteriler neden olduğundan, tedavisinde antibiyotik kullanılması da fayda getiriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kan testi ve ultrasonla bile anlaşılmıyor: NASH hastalığına dikkat!03 Şubat 2020 Pazartesi 23:00
  • Coronavirüsünde son durum! Kabus senaryo gerçek oldu: SARS'ı geçti03 Şubat 2020 Pazartesi 22:30
  • ‘Ölümün çaresi’ olarak biliniyordu! İşte her derde deva besin…03 Şubat 2020 Pazartesi 22:24
  • ‘Corona’nın Erkeklere bulaşma riski Kadınlara oranla daha yüksek03 Şubat 2020 Pazartesi 13:02
  • Koronavirüs: Çin'de ölü sayısı 361'e yükseldi03 Şubat 2020 Pazartesi 12:53
  • Uzmanından mavi ışık uyarısı: Kanserin artmasına neden olabilir02 Şubat 2020 Pazar 21:05
  • Reflü tedavi edilmezse vücuda ne zararı olur?02 Şubat 2020 Pazar 21:03
  • Zatürre denildi küçük çocuğun akciğerinden badem çıktı02 Şubat 2020 Pazar 17:54
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde karantina merkezi kuruldu01 Şubat 2020 Cumartesi 21:28
  • Geçmeyen yorgunluk o hastalığın habercisi olabilir31 Ocak 2020 Cuma 22:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti