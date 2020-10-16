  • BIST 1.189
  • Altın 487,186
  • Dolar 7,9231
  • Euro 9,2808
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASon 24 saatte 5 yeni vaka açıklandı, Pilli güneye geçişler konusunda uyardı

Koronavirüs mutasyon geçirirse ne olur?

» »
Koronavirüs salgının ilk günlerinden beri virüsün mutasyona uğrayabileceği ve daha tehlikeli hale gelebileceği konuşuluyor. Peki mutasyon gerçekleşirse neler olur?
Koronavirüs mutasyon geçirirse ne olur?

Mutasyon nedir?

Her hücrede, canlının genetik bilgisini içeren ve yaşamsal olayları yöneten DNA ve RNA olarak adlandırdığımız yapılar var. 4 farklı nükleobazın çeşitli kombinasyonlarla sıralandığı, göz rengimizden yaşayacağımız bazı hastalıklara kadar tüm önemli bilgileri içeren bu yapılar yaşam süresi boyunca dış etkenlere bağlı olarak rastlantısal değişimlere uğruyor. Bu değişimlere mutasyon deniyor. Genetik yapının küçük parçalarında yaşanan bu değişim, üretilen proteinleri, enzimleri hatta canlının fiziksel yapısını bile değiştirebiliyor. Virüsler de, içerisinde genetik malzeme barındırdığı için mutasyona uğrayabiliyor. Bu mutasyonların sonucu olarak da yeni türler ortaya çıkıyor.

Koronavirüsün dış zarında, hücreye tutunarak vücutta enfeksiyon oluşturmasını sağlayan S proteini (spike) diye adlandırılan yapıların, oluşan bir mutasyon sonucu artması ve bunun sonucunda virüsün daha bulaşıcı hale gelmiş olduğunu saptayan bir çalışma var. Ancak bu etki laboratuvar ortamında elde edilmiş gözlemlerin sonucunda ortaya çıktı. Gerçekte salgına nasıl etki ettiğini söylemek için erken.

Aşılar etkilenir mi?

Yeni tip koronavirüse karşı yüzlerce aşı çalışması sürüyor. Ekim ayı itibarıyla 10 tane aşı adayı denemelerde son aşama olan üçüncü faza geçmiş durumda. Aşı çalışmalarında bu kadar ilerlenmişken olası bir mutasyonun bu çalışmaları yavaşlatacağı konuşulsa da mutasyonların aşı çalışmalarını çok fazla etkilemeyeceği bilim çevrelerince öngörülüyor.

Virolog Semih Tareen, SARS-CoV-2 virüsünün yapısı gereği grip virüsü kadar hızlı mutasyona uğramayacağını, bir şekilde mutasyona uğramış olsa dahi aşıda yapılan ufak değişikliklerle her sene yenilenen lisanslarla kullanılabileceğini söylüyor.

Mutasyonları takip etmek mümkün

Açık bilim kaynaklarında koronavirüsün geçirdiği mutasyonların seyrini gösteren bir zaman çizelgesi ve yayılımını gösteren bir harita ile gelişmeleri takip etmek mümkün. Bu kaynaklardan yararlanarak hangi ülkede hangi türün daha yaygın olduğu inceleniyor ve salgın ve mutasyon arasındaki ilişki analiz ediliyor.

Sonuç olarak koronavirüsün mutasyon ile daha bulaşıcı ve zararlı hale gelmesinden daha çok, şimdilik salgına karşı alınan önlemlerin gerekliliği önceliğini korumaya devam ediyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tayvan'da üç dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi15 Ekim 2020 Perşembe 22:45
  • Araştırma: Yeni bir koronavirüsün insanlara da bulaşabileceği keşfedildi15 Ekim 2020 Perşembe 21:38
  • Doktorların "Mucize" Dediği Kovid-19 Hastası 2 Aylık Entübe Sürecini Anlattı15 Ekim 2020 Perşembe 19:30
  • Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Corona virüsü hastaları için kritik düzeyde..."15 Ekim 2020 Perşembe 14:30
  • Kanser ilaçlarının yan etkileri öngörülebilecek15 Ekim 2020 Perşembe 14:10
  • Korona virüs aşısı için en net tarih Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi15 Ekim 2020 Perşembe 13:50
  • Covid-19'da hangi test ne kadar güvenilir sonuç veriyor?15 Ekim 2020 Perşembe 13:30
  • Sirkenin Az Bilinen 7 Önemli Faydası15 Ekim 2020 Perşembe 13:10
  • Menopoz Dönemini İyi Geçirmek Elinizde15 Ekim 2020 Perşembe 12:50
  • 95 yaşında corona virüsünü yendi15 Ekim 2020 Perşembe 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti