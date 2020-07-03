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Koronavirüs mutasyona uğradı: Yeni virüs hızlı bulaşıyor ama hastalık daha ağır değil

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Küresel çapta yapılan bir araştırma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) virüsünün mutasyona uğradığını ortaya çıkardı. Yeni mutasyonun insanlara daha hızlı bulaştığı ancak hastalığın seyrinin daha ağır olmadığı belirtildi.
Koronavirüs mutasyona uğradı: Yeni virüs hızlı bulaşıyor ama hastalık daha ağır değil

Küresel çapta yapılan bir araştırma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) virüsünün mutasyona uğradığını ortaya çıkardı. Yeni mutasyonun insanlara daha hızlı bulaştığı ancak hastalığın seyrinin daha ağır olmadığı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, Cell dergisinde yayımlanan yeni araştırma Koronavirüs'ün yeni bir mutasyonunun dolaşıma geçtiğini ortaya koydu. Bilim insanlarının virüsün genetik dizilimini incelemek dışında insanlar, hayvanlar ve hücreler üzerinde testler yaparak gerçekleştirdiği araştırma mutasyonun daha hızlı bulaştığı sonucunu gösterdi. 

La Jolla Enstitüsü İmmünoloji ve Koronavirüs İmmünoterapi Konsorsiyum'undan Erica Ollmann Saphire konuya ilişkin, "İnsanları enfekte eden baskın tür şu an bu mutasyon. Yeni virüsün daha sıkı olup olmadığını bilmiyoruz ancak ilk bakışta daha kötü görünmüyor" dedi. 

Araştırmada Covid-19'a neden olan virüsün yeni mutasyonuna G614 adı verildi. ABD ve Avrupa'da ilk yayılan virüsün adı D614'tü. 

 

 

Los Alamos Ulusal Lavoratuvarı'ndan biyolog Bette Korber, "Küresel takip verileri G614'ün D614'ten daha hızlı bulaştığını gösteriyor. İlginç bir şekilde yeni mutasyonun hastalığın ağırlığına etkisi yok" dedi. 

Araştırmayı yürüten ekip Avrupa ve ABD'deki hastalardan alınan örnekleri inceledi. Örneklerdeki virüsün genetik yapıları üzerinden yapılan araştırma iki farklı tür olduğunu gösterdi. Araştırmada 1 Mart 2020'de G614 türünün Avrupa'da nadir olduğu ancak Mart sonunda dünya genelinde sıklığının arttığını ortaya koydu. 

 

Araştırmacılar yeni mutasyonun eskisinden 3 ile 9 kat arası daha bulaşıcı olduğunu belirtti. 

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