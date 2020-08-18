Koronavirüs mutasyonu olumlu sonuçlanmış olabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tüm dünyada hızla artarken, bazı uzmanlardan virüsün mutasyona uğradığı yönündeki açıklamalar gelmişti.

Araştırmacılar erken dönemde gerçekleşen bu mutasyon nedeniyle Covid-19'un yayılma hızının yaklaşık dört kat arttığını duyurmuştu.

D614G adı verilen mutasyon başta Avrupa ve Amerika kıtaları olmak üzere dünya genelinde en yaygın görülen Kovid-19 türü.

"Mutasyon olumlu sonuçlanmış olabilir"

Singapur'un Uluslararası Salgın Hastalıklar biriminin başkanından virüse dair önemli bir açıklama geldi.

Singapur Üniversitesi'nde danışmanlık da yapan Paul Tambyah, Çin'de görülen SARS benzeri yeni tip koronavirüsün geçirdiği mutasyonun olumlu sonuçlanmış olabileceğini ifade etti.

Salgının yayılma hızı artmasına rağmen, öldürücülük etkisinin azaldığına dikkat çekildi.

Paul Tambyah'a göre ise bu mutasyonun olumlu bir sonucu oldu. Tambyah verilerin bazı bölgelerde D614G mutasyonunun daha az insan öldürdüğünü gösterdiğini aktardı.

Tambyah, "Daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül bir virüse sahip olmak iyi bir şey olabilir" dedi.