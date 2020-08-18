  • BIST 1.092
  • Altın 475,429
  • Dolar 7,3590
  • Euro 8,7826
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Koronavirüs mutasyonu olumlu sonuçlanmış olabilir

» »
Araştırmacılar açıkladı: Koronavirüs mutasyonu olumlu sonuçlanmış olabilir
Koronavirüs mutasyonu olumlu sonuçlanmış olabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tüm dünyada hızla artarken, bazı uzmanlardan virüsün mutasyona uğradığı yönündeki açıklamalar gelmişti.

Araştırmacılar erken dönemde gerçekleşen bu mutasyon nedeniyle Covid-19'un yayılma hızının yaklaşık dört kat arttığını duyurmuştu.

D614G adı verilen mutasyon başta Avrupa ve Amerika kıtaları olmak üzere dünya genelinde en yaygın görülen Kovid-19 türü.

"Mutasyon olumlu sonuçlanmış olabilir"

Singapur'un Uluslararası Salgın Hastalıklar biriminin başkanından virüse dair önemli bir açıklama geldi.

Singapur Üniversitesi'nde danışmanlık da yapan Paul Tambyah, Çin'de görülen SARS benzeri yeni tip koronavirüsün geçirdiği mutasyonun olumlu sonuçlanmış olabileceğini ifade etti.

Salgının yayılma hızı artmasına rağmen, öldürücülük etkisinin azaldığına dikkat çekildi.

Paul Tambyah'a göre ise bu mutasyonun olumlu bir sonucu oldu. Tambyah verilerin bazı bölgelerde D614G mutasyonunun daha az insan öldürdüğünü gösterdiğini aktardı.

Tambyah, "Daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül bir virüse sahip olmak iyi bir şey olabilir" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ateş ve Öksürük Polikliniği yeniden devrede18 Ağustos 2020 Salı 12:08
  • Çin’in koronavirüs aşısının fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu18 Ağustos 2020 Salı 11:48
  • Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 130 bini aştı18 Ağustos 2020 Salı 09:42
  • Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyonu aştı18 Ağustos 2020 Salı 08:35
  • Türk insanının ağrılarının en önemli nedeni bu17 Ağustos 2020 Pazartesi 23:07
  • Korona sonrası seks rehberi: Maske takın, öpüşmeyin17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:42
  • Aldatılma korkusu nasıl yenilir? İlişkinize güvenmiyorsanız...17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:59
  • Korona aşısı fiyatı ne kadar olacak?17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:34
  • Ders arası uyku başarıyı arttırıyor17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:04
  • Boyun fıtığı hayatınızı kâbusa çevirmesin!17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti