  • BIST 1.127
  • Altın 497,110
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2078 test, 4 yeni vaka!

Koronavirüs nedeniyle bugün 3 doktor hayatını kaybetti

»
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Hasan Tepeçınar, Diş Hekimi Dt. Burhan Yürütücü ve Dahiliye Uzmanı Doktor Engin Türkmen'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle bugün 3 doktor hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), acı haberleri peş peşe verdi. Koronavirüs salgınında bir günde üç sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda; İstanbul’da görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Engin Türkmen’in, Sakarya’da görev yapan Dr. Hasan Tepeçınar’ın ve Eskişehir’de diş hekimliği yapan Dt. Burhan Yürütücü’nün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bir süredir yoğun bakım ünitesinde takip edilen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dahiliye Uzm. Dr. Engin Türkmen'i, 50 yaşında Covid-19 nedeniyle kaybettik. Üzgünüz! Ailesine, sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz. #ölüyoruz #Yönetemiyorsunuz"

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağız29 Ekim 2020 Perşembe 13:49
  • Azerbaycan, Ermenistan'a Ait 2 Su-25 Savaş Uçağını Düşürdü29 Ekim 2020 Perşembe 13:48
  • Erdoğan: Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yürümeye devam edeceğiz29 Ekim 2020 Perşembe 11:55
  • Kapadokya’da Balonlar Cumhuriyet Bayramı İçin Havalandı29 Ekim 2020 Perşembe 09:52
  • Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak28 Ekim 2020 Çarşamba 20:24
  • Türkiye'de Koronavirüs | 77 kişi daha hayatını kaybetti, 2305 yeni 'hasta' tespit edildi28 Ekim 2020 Çarşamba 20:22
  • Koca: Aralık'ta 5 milyon aşı hedefi var (VİDEO)28 Ekim 2020 Çarşamba 20:19
  • Fatih gemisi ikinci sondaj noktası Türkali-1'e gitmeye hazırlanıyor28 Ekim 2020 Çarşamba 20:15
  • Erdoğan’dan Charlie Hebdo açıklaması: Peygamberime hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok28 Ekim 2020 Çarşamba 20:10
  • Erdoğan: Türkiye'de 'evine ekmek götüremeyen' diye bir şey var mı; en iyi konumda olan ülkeyiz28 Ekim 2020 Çarşamba 19:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti