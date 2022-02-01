Koronavirüs nedeniyle bugün ikinci ölüm kaydedildi. 58 yaşındaki Nalan Ziver Şüküroğlu da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu ölümle birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye ulaştı.
Koronavirüs nedeniyle bugün ikinci ölüm kaydedildi. 58 yaşındaki Nalan Ziver Şüküroğlu da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu ölümle birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye ulaştı.
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