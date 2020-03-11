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Koronavirüs Nedeniyle Camiler Dezenfekte Ediliyor

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Koronavirüs Nedeniyle Camiler Dezenfekte Ediliyor
Koronavirüs Nedeniyle Camiler Dezenfekte Ediliyor

 

Din İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Malum olunduğu üzere, Koronavirüs salgını uzunca bir süredir dünyayı etkisi altına almıştır. Maalesef 10.03.2020 itibarıyla ülkemizde de ilk defa yabancı uyruklu bir kişide Koronavirüs tespit edilmiştir.

Konunun ciddiyetinden dolayı halkımızın farkındalığını arttırmak ve tedbir alınmasını sağlamak maksadıyla 06.03.2020 günü kılınan Cuma Namazı’nda Korona virüsü ve korunma yöntemleri bütün camilerimizde Cuma Hutbe’sinde işlenmiştir. 

Ayrıca dün ülkemizde yabancı bir turistte virüsün tespit edildiğinin öğrenilmesiyle birlikte konu tüm yetkili merciler ve ilgili birimlerle istişare edilmiş, alınacak tedbirler ve işbirliği konusu değerlendirilmiştir. Yine dün itibarıyla tüm görevlilerimiz virüs ile ilgili uymaları ve uygulamaları gerekli esaslar konusunda bilgi edinmeleri amacıyla Türkiye Sağlık Bakanlığının ilgili web sayfasına yönlendirilmiştir.

Başkanlığımız, konuyu ciddiyetle takip etmekte, devletimizin ilgili organlarıyla tam bir işbirliği içerisinde, gerekli görülen tüm tedbirleri ivedilikle almaktadır.  Bu çerçevede Belediyelerimiz, Sivil Savunma Başkanlığı ve diğer birimlerin de desteğiyle camilerimizin dezenfektesi dünden bu yana yapılmaktadır, görevlilerimiz dezenfektan hazırlama ve kullanma konusunda eğitilmektedir. 

Ayrıca Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde alınacak önlemleri içeren bir genelge tüm görevlilerimize gün içerisinde ulaştırılacaktır.

Camilerimizde alınan bu önlemler ve alınacak diğer tedbirler kadar, camilere gelen cemaatimizin de konuya yüksek hassasiyet göstermesi önemlidir. Başta grip, nezle vb. hastalıklara maruz kalmış olanlar olmak üzere, özellikle sağlık durumu ve yaş bakımından risk grubunda bulunanların Koronavirüs salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar ibadetlerini evlerinde yapmaları toplum sağlığı açısından olduğu gibi dini olarak da doğru bir davranış olacaktır. 

Bilindiği üzere İslam dinine göre, temizlik imandandır.  Müslümanlar bütün bedenin eksiksiz yıkanmasını gerektiren gusül abdesti yanında günde en az beş defa el, yüz ve ayakları yıkamanın zorunlu olduğu, ağız ve burnun temizlendiği namaza hazırlıkta zorunlu olan abdest alınmaksızın namaz kılamazlar. Camiye gelen cemaatimizin giriş ve çıkışlar öncesinde ayrıca  dezenfektan kullanmaları için tedbirler alınacaktır. 

Zaten virüsten korunmak için bilimsel olarak tavsiye edilen esasları büyük ölçüde dini gereklilik açısından yerine getiren cemaatimizin, toplu ortamlar ve ibadetler öncesinde ek olarak Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili birimlerin hijyen konusundaki tavsiyelerini birebir uygulamaları durumunda Koronavirüs illetinden büyük ölçüde korunabileceklerini düşünüyorum.

Sağlık Bakanlığımızın aksi bir tavsiyesi olmadığı sürece, camilerimizde şu aşamada bir ibadet kısıtlamasına gidilmeyecektir. Görevlilerimiz camilerimizde görevlerine devam edeceklerdir. 

 

 

Prof. Dr. Talip Atalay

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Din İşleri Başkanı

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