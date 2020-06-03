Koronavirüs nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ten renginin değiştiği öne sürülen Çinli doktorun virüsten hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin'de Covid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde hastalığa yakalanmasının ardından ten rengi değişen doktor Hu Weifeng yaşamını yitirdi.

18 Ocak'ta koronavirüse yakalandığı ve iki ay süren yoğun tedavinin ardından iyileştiği söylenen kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in ​iyileştikten sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlenmişti. Çinli uzmanlar iki doktordaki ten rengi değişimininin virüsün karaciğere hasar vermesinden kaynaklandığını ifade etmişti.

Dr. Hu Weifeng, yaşadığı değişimi anlattığı Çin medyasında, "Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Çin'de 17 Nisan'dan bugüne kadar Covid-19 kaynaklı ölüm bildirilmemişti. Bu yaşanan son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere eklenecek.