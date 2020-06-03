  • BIST 108.806
  • Altın 372,118
  • Dolar 6,7123
  • Euro 7,5344
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Koronavirüs nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

» »
Koronavirüs nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ten renginin değiştiği öne sürülen Çinli doktorun virüsten hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin'de Covid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde hastalığa yakalanmasının ardından ten rengi değişen doktor Hu Weifeng yaşamını yitirdi.

18 Ocak'ta koronavirüse yakalandığı ve iki ay süren yoğun tedavinin ardından iyileştiği söylenen kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in ​iyileştikten sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlenmişti. Çinli uzmanlar iki doktordaki ten rengi değişimininin virüsün karaciğere hasar vermesinden kaynaklandığını ifade etmişti.

Dr. Hu Weifeng, yaşadığı değişimi anlattığı Çin medyasında, "Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Çin'de 17 Nisan'dan bugüne kadar Covid-19 kaynaklı ölüm bildirilmemişti. Bu yaşanan son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere eklenecek.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cilt Lekelerinin Oluşum Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri02 Haziran 2020 Salı 21:47
  • Düzenli Su İçmenin Çok Şaşıracağınız 15 Etkisi02 Haziran 2020 Salı 21:21
  • Bilim insanları farelere insan beyni hücreleri enjekte etti02 Haziran 2020 Salı 21:00
  • "1 dilim baklava için 10 dakika koşmak gerek"02 Haziran 2020 Salı 20:40
  • Bu yaz tatil yaparken nelere dikkat etmeliyiz?02 Haziran 2020 Salı 20:08
  • Koronavirüs'e karşı ilk antikor tedavisi insanlar üzerinden denenmeye başlandı02 Haziran 2020 Salı 16:04
  • Senegal’de eğitime COVID-19’lu öğretmen engeli02 Haziran 2020 Salı 14:40
  • Kanada'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 380'e Çıktı02 Haziran 2020 Salı 10:34
  • İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı02 Haziran 2020 Salı 09:28
  • DSÖ: Covid-19 tedavisinde antibiyotiğe başvurmayın02 Haziran 2020 Salı 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti