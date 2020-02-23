Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs nedeniyle Türkiye-İran sınırı kapatıldı" denildi.

Koronavirüs tehdidi nedeniyle iki ülke arasında kara sınırı kapatıldı. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını söyledi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilim kurulumuz İran gündemi ile toplandı. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu özellikle çok yakından takip etmektedirler. Vatandaşımızı korumak adına karar almamız talimatı verildi.

Bugün İran'da 3 adet kara hudut kapımız bulunmaktadır. Buna ilaveten Nahçıvan bölgesine açılan Dilucu sınır kapısı da mevcut. Bakanlığımıza bağlı bilim kurulumuzun tavsiyesiyle sınırda ilave tedbire ihtiyaç duyuldu. Kara ve demir yolu geçişleri bugün 17.00 itibariyle durduruldu. Hava trafiği de tek taraflı olarak durdurulacak.Tüm uluslararası uçuşlar yani İran'dan gelişler saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Karar koronavirüs tedbiri kapsamında alındı.

İran’dan ülkemize giriş yapan tüm yolcular tek tek kontrol edilmekteydi, belirtiler tespit edilirse gözlem altına alınarak numuneleri labaratuvarlarımıza gönderilmekteydi. Bu çerçevede dün ve önceki gün, 8 İran vatandaşı hastalık bulgularının olması nedeniyle ülkemize girişleri verilmedi. Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı. Onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı.