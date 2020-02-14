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Koronavirüs nesnelerin üzerinde ne kadar süre yaşayabilir?

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COVID-19 olarak adlandırılan yeni tür koronavirüs ile ilgili merak edilen onlarca şey var. Virüsün nesneler üzerinde ne kadar yaşayabildiği ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanları, sonuçları Journal of Hospital Infection dergisinde yayınladı.
Koronavirüs nesnelerin üzerinde ne kadar süre yaşayabilir?

Journal of Hospital Infection dergisinde yayınlanan araştırmasına göre, yeni tür koronavirüs nesnelerin yüzeyinde bir haftadan daha fazla bir süre aktif olarak kalabiliyor.

Sputnik’in haberine göre Alman bilim insanları, insan ve hayvan koronavirüslerinin nesnelerin yüzeyleri üzerindeki dayanıklılığı, kamusal alanlar ve sağlık kurumlarında kimyasal dezenfeksiyon teknikleri ve inaktivasyon stratejileri hakkındaki mevcut tüm bilgileri taradı.

ODA SICAKLIĞINDA 9 GÜN AKTİFLER

Yapılan 22 çalışmanın analizi, Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS), Ortadoğu Solunum Sendromu Coronavirüsü (MERS) veya endemik insan coronavirüsü (HcoV) gibi virüslerin metal, cam veya plastik yüzeylerde oda sıcaklığında 9 gün aktif olarak kalabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, 9 günün üst sınır olduğunu, ortalama olarak insan koronavirüs ailesinin alüminyum, ahşap, kağıt, plastik ve cam gibi çeşitli nesnelerde dört ila beş gün yaşayabileceğini düşünüyor. Diğer yandan hayvan koronavirüsleri, cansız nesneler üzerinde 28 günden fazla bir süre yaşayabiliyor.

Nesnelerin yüzeylerindeki virüsler, etanol, hidrojen peroksit veya sodyum hipoklorit çözeltilerle inaktive edilebiliyor.

Araştırmacılara göre, şu anda insanın virüslü bir yüzey veya nesneyle teması sonrası ağız, burun veya göze dokunması durumunda COVID-19 virüsü alıp almayacağı net değil.

NEM YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR

Greifswald Üniversitesi’nden Doktor Günter Kampf'a göre, düşük sıcaklık ve yüksek nemli ortamlar virüslerin yaşam sürelerini daha fazla uzatıyor.

Araştırmacılar, Coronavirüsün yayılmasını azaltmak için, yüzeylerin SARS ve MERS’e karşı etkili solüsyonlarla iyice dezenfekte edilmesini öneriyor. Dezenfeksiyon araçlarının COVID-19 üzerinde de etkili olacağını vurgulayan araştırmacılar, elbette, zorunlu bir önlem olarak, ellerin sık sık yıkanması ve enfekte olmuş kişilerin temas edebileceği nesnelerin iyice dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Araştırmacıların çalışmalarında veri yetersizliğinden dolayı COVID-19 virüsü hakkında fazla bilgi olmamasına rağmen, virüsün nesnelerdeki dayanıklılığının ailenin diğer virüslerinden çok farklı olmayacağı belirtiliyor.

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