Koronavirüs o kabilede bile görüldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmakta koronavirüs salgını, Amazon ormanlarında dış dünyadan izole bir şekilde yaşayan Yanomami kabilesine bile ulaştı.

Brezilya’nın Amazon bölgesinde dış dünyaya kapalı yaşayan Yanomami kabilesinde ilk koronavirüs vakası görüldü. Brezilyalı yetkililer, 15 yaşındaki bir erkekte Koronavirüs(Covid-19) saptandığını ve ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletine bağlı Boa Vista kentindeki hastanede yoğun bakımda tedavi edildiğini aktardı.

YERLİLER YABANCI HASTALIKLARA KARŞI SAVUNMASIZ

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, durumun ‘çok endişe verici’ olduğunu ve yerlilerin yabancı hastalıklara karşı bir hayli savunmasız olduğunu vurguladı.

Mandetta, “Yerliler konusunda üç kat daha fazla dikkatli olmalıyız. Özellikle de dış dünyayla çok az teması olanlar konusunda” dedi.

Dışarıya kapalı yaşayan yerli halk, dünyadaki çoğu insanın aksine bilinen pek çok hastalığa karşı bağışıklık geliştiremiyorlar, dolayısıyla dışarıdan gelen hastalıklara karşı özellikle savunmasız kalıyorlar.

Yüzlerine sürdükleri boyalar ve piercingleriyle tanınan Yanomamilerin nüfusunun yaklaşık 27 bin olduğu belirtiliyor. 20. Yüzyılın ortalarına kadar dış dünyadan büyük oranda izole bir hayat süren Yanomamiler, 1970’li yıllarda sıtma ve kızamık gibi hastalıklar nedeniyle de büyük kayba uğramıştı.

Ülkede 300’den fazla farklı etnik gruba mensup yaklaşık 800 bin yerli olduğu belirtiliyor.

Brezilya’nın Globo gazetesinin aktardığı bilgiye göre bu vakayla birlikte ülkede en az yedi yerlide virüs tespit edilmiş oldu. Daha önce de Kokama kabilesinden 20 yaşındaki bir kadına koronavirüs teşhisi konmuştu.