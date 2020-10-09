Koronavirüs: Okullar açıldıktan sonra İstanbul’daki ‘hasta’ sayıları yüzde 87 arttı

Bu hafta yapılan kabine toplantısında öğrencilerin bir bölümü daha yüz yüze eğitim kapsamına alınırken İstanbul’daki koronavirüs ‘hasta’ sayılarına ilişkin dikkat çeken bir veri paylaşıldı. Veriye göre 21 Eylül’de okulların açılması ardından İstanbul’daki koronavirüs ‘hasta’ sayısı dikkat çekici biçimde yükseldi. Açıklanan son veriye göre İstanbul’daki güncel sayı, 21 Eylül tarihli ‘hasta’ sayısının yüzde 87 üzerinde.

Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank, kişisel Twitter hesabından İstanbul’daki vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken bir istatistik paylaştı.