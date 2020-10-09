  • BIST 1.166
  • Altın 485,379
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1915 test yapıldı, 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Koronavirüs: Okullar açıldıktan sonra İstanbul’daki ‘hasta’ sayıları yüzde 87 arttı

»
21 Eylül’de okulların kısmen açılması ardından İstanbul’daki ‘hasta’ sayıları dikkat çekici biçimde yükselmeye başladı. Kentteki güncel ‘hasta’ sayısı, 21 Eylül tarihli sayının yüzde 87 üzerinde.
Koronavirüs: Okullar açıldıktan sonra İstanbul’daki ‘hasta’ sayıları yüzde 87 arttı

Bu hafta yapılan kabine toplantısında öğrencilerin bir bölümü daha yüz yüze eğitim kapsamına alınırken İstanbul’daki koronavirüs ‘hasta’ sayılarına ilişkin dikkat çeken bir veri paylaşıldı. Veriye göre 21 Eylül’de okulların açılması ardından İstanbul’daki koronavirüs ‘hasta’ sayısı dikkat çekici biçimde yükseldi. Açıklanan son veriye göre İstanbul’daki güncel sayı, 21 Eylül tarihli ‘hasta’ sayısının yüzde 87 üzerinde.

Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank, kişisel Twitter hesabından İstanbul’daki vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken bir istatistik paylaştı.koronavirus-okullar-acildiktan-sonra-istanbul-daki-hasta-sayilari-yuzde-87-artti-790694-1.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi09 Ekim 2020 Cuma 13:51
  • Sağlık Bakanı Koca: Salgının hızını kestik09 Ekim 2020 Cuma 12:39
  • Türk Askerinin Irak Ve Suriye'deki Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Tbmm Kararı Resmi Gazete'de09 Ekim 2020 Cuma 10:50
  • Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘eğilme’ yanıtı09 Ekim 2020 Cuma 09:20
  • Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum09 Ekim 2020 Cuma 09:11
  • Swinger rezaleti! İğrenç görüntülü konuşma detayı08 Ekim 2020 Perşembe 21:51
  • Kılıçdaroğlu: Maraş’ın tamamının açılması lazım08 Ekim 2020 Perşembe 16:29
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan açıklamalar08 Ekim 2020 Perşembe 15:19
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz’in incisi Maraş, Ada’da barış ve refahın simgesi olacak08 Ekim 2020 Perşembe 15:15
  • TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Maraş’ paylaşımı: Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasret08 Ekim 2020 Perşembe 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti