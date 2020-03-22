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Koronavirüs ölümlerinde en sık görülen kronik hastalık hipertansiyon

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İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin incelenmesiyle yapılan analize göre ölümlerde en sık görülen kronik hastalık hipertansiyon.
Koronavirüs ölümlerinde en sık görülen kronik hastalık hipertansiyon

İtalya'da Koronavirüsten hayatını kaybeden ilk 3200 kişinin verilerinin incelenmesiyle yapılan analize göre ölümlerde en sık görülen kronik hastalık hipertansiyon, yaş ortalaması ise 78,5.

Ülkedeki Koronavirüs verilerini her gün açıklayan ve haftada 2 kez analiz raporları yayımlayan İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün son olarak dün yayımladığı rapordaki verilerden bir kısmı şöyle:

VAKALARDA YAŞ ORTALAMASI 63

Koronavirüs vakalarının yaş ortalaması 63. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 78,5. Hayatını kaybedenlerden en genci 31, en yaşlısı 103 yaşında.

3200 ölümden yüzde 29,4'üne denk gelen 942'si kadın, 2258'i ise erkek.

Ölümle sonuçlanan vakalarda, 90 yaşa kadar olan tüm yaş gruplarında erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek. 90 yaş ve üzerinde ise ölümlerde kadınların oranı daha fazla. Raporda, bunun muhtemelen nüfusun demografik yapısıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. İtalya'da kadınların ortalama yaşam süresi kadınlarda 85,3 yılken, erkeklerde 81 yıl. Ölen kadınların yaş ortalaması 82, erkeklerinki ise 79.

ORTALAMA 3'E YAKIN FARKLI KRONİK HASTALIK

Hayatını kaybeden 3200 kişiden 481'i üzerinde yapılan analize göre bu kişilerin ortalama 3'e yakın farklı kronik hastalığı bulunuyordu. Ölümle sonuçlanan vakaların sahip oldukları diğer kronik hastalıkların sayısı ortalama 2,7 olarak hesaplandı. Ölenlerin yüzde 1,2'sinin bilinen herhangi başka bir tanısı yoktu. Yüzde 23,5'inin bir ek tanısı, yüzde 26,6'sının 2 ek tanısı, yüzde 48,6'sının da 3 ya da daha fazla ek tanısı daha bulunuyordu

Ölen kişilerde Koronavirüse ek olarak en sık görülen kronik hastalıkların başında şunlar geliyor:

Hipertansiyon (yüzde 73,8)

Diyabet (yüzde 33,9)

İskemik kalp hastalığı (yüzde 30,1)

Atriyal fibrilasyon (yüzde 22)

Kronik böbrek yetmezliği (yüzde 20,2)

ÖLÜMLERİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

3200 ölümden 36'sı (yüzde 1.1'i) 50 yaş altındaydı. Bunların 9'u ise 40 yaşın altındaydı. 31-39 yaşları arasındaki bu ölümlerin 8'i erkek, 1'i kadın. 40 yaş altındakilerin 7'sinin ciddi kronik rahatsızlıkları vardı.

Ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

0-29 yaşları: 0

30-39 yaşları: 9 ölüm (tüm ölümlerin yüzde 0,3'ü)

40-49 yaşları: 27 ölüm (yüzde 0,8)

50-59 yaşları: 93 ölüm (yüzde 2,9)

60-69 yaşları: 329 ölüm (yüzde 10,3)

70-79 yaşları: 1134 ölüm (yüzde 35,4)

80-89 yaşları: 1309 ölüm (yüzde 40,9)

90 yaş ve üzeri: 298 (yüzde 9,3)

EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR ATEŞ, SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ VE ÖKSÜRÜK

Hayatını kaybedenlerde en sık görülen semptomlar, yüzde 76 ile yüksek ateş, yüzde 73 ile solunum güçlüğü, yüzde 40 ile öksürük, yüzde 8 ile ishal.

Semptomların görülmesinden can kaybına kadar geçen ortalama süre ise 8 gün olarak belirlendi.

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