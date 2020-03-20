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Koronavirüs önlemlerinin ardından hava kirliliği ve CO2 salımında büyük düşüş

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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler dünya çapında hava kirliliği ve CO2 salımında büyük bir düşüş yarattı.
Koronavirüs önlemlerinin ardından hava kirliliği ve CO2 salımında büyük düşüş

BBC’ye konuşan New York’taki araştırmacılar, kent çapında karbonmonoksit salımının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldığını söyledi. Karbonmonoksitin büyük bir kısmı otomobillerden kaynaklanıyor. Kent genelinde trafik seviyesi de bir yıl önceye göre yüzde 35 azaldı. Metan gazı ve nitrojen dioksit salımında da düşüş görülüyor.

Öte yandan pandeminin sonlanmasıyla birlikte salımın hızlı bir şekilde yükselmesinden endişeleniliyor.

New York’ta hava kirliliğini inceleyen Columbia Üniversitesi’nden Prof. Roisin Commane, “Bu gördüğüm en temiz hava. Mart ayında kirlilik genelde iki katı olurdu” diyor.

Hava kalitesi Çin ve İtalya’da da benzer bir şekilde arttı.

Bilim insanları, CO2 salımının 2008’deki ekonomik krizden bu yana en düşük seviyesine gelmiş olabileceğini belirtiyor.

İnsanların evden çalıştığı için işe gitmek zorunda kalmaması ve uçak yolculuklarının da azalması nedeniyle pek çok ülkede benzer eğilimler ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

2008-09 ekonomik krizinde de karbon salımı önce azalmış, ardından ekonomik destek paketlerinin açıklanmasıyla birlikte fosil yakıt tüketimi artmış ve karbon salımında yüzde 5’lik bir yükselme yaşanmıştı.

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