Koronavirüs pandemisinde okullarda yapılması gerekenler

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’ya göre; salgınla mücadelede sınıf içerisinde hem ortam temizliğinin yapılabilmesi, hem de hava değişiminin sağlanması için teneffüs süreleri biraz daha uzun tutulmalı. Ateşi olan çocuk okula gitmemeli. Maske sınıf içinde mutkala takılmalı

Teneffüs süresi uzatılmalı sınıflar havalandırılmalı

Koronavirüs salgınıyla uzun bir süre daha yaşayacak olmamız artık hayatımızın bir gerçeği. Ancak bu dönemde en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan eğitimden de taviz veremeyiz. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu "Şunu bilmeliyiz ki eğitim en az sağlık kadar vazgeçemeyeceğimiz bir konu fakat bunu sağlığı bozarak değil, sağlık kurallarına uyarak yapmak en doğru çözüm olacaktır. Tedbirlere uyulduğu zaman daha sağlıklı bir şekilde eğitim sürecini de devam ettirmiş olacağız" diyerek tedbirleri sıraladı:



SINIFLAR KALABALIK OLMASIN

1)Aşılama işlemleri yapılırken ciddi şekilde bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemlerin eksiksik olması, salgının yayılmasını engeller, sürecin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bir de sınıfa düşen öğrenci sayısını, sınıfın metrekaresini baz alarak değerlendirmeliyiz. Yani metrekare başına düşen öğrenci sayısının olabildiğince az olması lazım. Sosyal mesafenin de korunabilmesi gerekiyor. Aynı zamanda sınıf içinin havalandırılması ve temiz havanın içeri girmesi, kirlenmiş olan havanın da dışarı çıkması çok önemli.

MASKE ÇIKARILMAMALI

2)İkinci en önemli şey sınıf içerisinde özellikle konuşmalar sırasında maske takılmalı. Maskenin çıkartılması kesinlikle var olan enfeksiyonun taşınması, yayılması anlamına gelecektir. O nedenle belki de en dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi maske.

3)Yine dezenfektan malzemeleri ulaşılabilir yere konulmalı. Temizlik malzemelerinin kapı yakınlarında, girişlerde, çıkışlarda olması gerekiyor. El yıkanan yerlerin yakın taraflarında ise de bir kolonya olmalı.

4)Salgınla mücadeledeki en önemli noktalardan bir tanesi de ders saatlerinin belli bir sürenin üzerinde olmaması. Ders saatlerinin kısaltılması ve sınıf içerisinde hem ortam temizliğinin yapılabilmesi, hem de havanın değişimini sağlayacak düzeyde teneffüs aralığının biraz daha uzatılması çok önemli.



AŞILI DEĞİLSE TEST YAPILMALI

5)Ayrıca belli bir yaş üzerindeki öğrencilerin mümkünse aşılı olması, aşılı olmayan öğrencilere de belli aralıklarla PCR testinin yapılması gerekiyor. Belli yaşın üzerindeki öğrencilerin, öğretmenlerin, öğrenci ile temaslı olan okul çalışanlarının da aşılarını tamamlaması, eğer aşılarını tamamlamıyorsa hastalık açısından riskli grupta olan kişilerin belli aralıklarda PCR testinin yapılması şart. Aynı zamanda bu kişilerin öksürük, hapşırık, kırgınlık, ateş gibi durumları olduğunda okula gelmemesi de önem taşıyor.