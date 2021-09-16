  • BIST 1.418,030
  • Altın 481,08
  • Dolar 8,5050
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Koronavirüs pandemisinde okullarda yapılması gerekenler

» »
Koronavirüs pandemisinde okullarda yapılması gerekenler
Koronavirüs pandemisinde okullarda yapılması gerekenler

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’ya göre; salgınla mücadelede sınıf içerisinde hem ortam temizliğinin yapılabilmesi, hem de hava değişiminin sağlanması için teneffüs süreleri biraz daha uzun tutulmalı. Ateşi olan çocuk okula gitmemeli. Maske sınıf içinde mutkala takılmalı

Teneffüs süresi uzatılmalı sınıflar havalandırılmalı
Koronavirüs salgınıyla uzun bir süre daha yaşayacak olmamız artık hayatımızın bir gerçeği. Ancak bu dönemde en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan eğitimden de taviz veremeyiz. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu "Şunu bilmeliyiz ki eğitim en az sağlık kadar vazgeçemeyeceğimiz bir konu fakat bunu sağlığı bozarak değil, sağlık kurallarına uyarak yapmak en doğru çözüm olacaktır. Tedbirlere uyulduğu zaman daha sağlıklı bir şekilde eğitim sürecini de devam ettirmiş olacağız" diyerek tedbirleri sıraladı:

SINIFLAR KALABALIK OLMASIN
1)Aşılama işlemleri yapılırken ciddi şekilde bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemlerin eksiksik olması, salgının yayılmasını engeller, sürecin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bir de sınıfa düşen öğrenci sayısını, sınıfın metrekaresini baz alarak değerlendirmeliyiz. Yani metrekare başına düşen öğrenci sayısının olabildiğince az olması lazım. Sosyal mesafenin de korunabilmesi gerekiyor. Aynı zamanda sınıf içinin havalandırılması ve temiz havanın içeri girmesi, kirlenmiş olan havanın da dışarı çıkması çok önemli.
MASKE ÇIKARILMAMALI
2)İkinci en önemli şey sınıf içerisinde özellikle konuşmalar sırasında maske takılmalı. Maskenin çıkartılması kesinlikle var olan enfeksiyonun taşınması, yayılması anlamına gelecektir. O nedenle belki de en dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi maske.
3)Yine dezenfektan malzemeleri ulaşılabilir yere konulmalı. Temizlik malzemelerinin kapı yakınlarında, girişlerde, çıkışlarda olması gerekiyor. El yıkanan yerlerin yakın taraflarında ise de bir kolonya olmalı.
4)Salgınla mücadeledeki en önemli noktalardan bir tanesi de ders saatlerinin belli bir sürenin üzerinde olmaması. Ders saatlerinin kısaltılması ve sınıf içerisinde hem ortam temizliğinin yapılabilmesi, hem de havanın değişimini sağlayacak düzeyde teneffüs aralığının biraz daha uzatılması çok önemli.

AŞILI DEĞİLSE TEST YAPILMALI
5)Ayrıca belli bir yaş üzerindeki öğrencilerin mümkünse aşılı olması, aşılı olmayan öğrencilere de belli aralıklarla PCR testinin yapılması gerekiyor. Belli yaşın üzerindeki öğrencilerin, öğretmenlerin, öğrenci ile temaslı olan okul çalışanlarının da aşılarını tamamlaması, eğer aşılarını tamamlamıyorsa hastalık açısından riskli grupta olan kişilerin belli aralıklarda PCR testinin yapılması şart. Aynı zamanda bu kişilerin öksürük, hapşırık, kırgınlık, ateş gibi durumları olduğunda okula gelmemesi de önem taşıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ’den iyi haber: Covid vakalarında büyük düşüş yaşandı16 Eylül 2021 Perşembe 20:37
  • Maske takılmaması ve umursamaz davranışlar yaşama adaptasyonu zorlaştırıyor!16 Eylül 2021 Perşembe 20:30
  • Hamileler mutlaka aşı olmalı16 Eylül 2021 Perşembe 20:23
  • Ağız Kokusuna Sebep Olan 8 Neden!16 Eylül 2021 Perşembe 20:00
  • TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek16 Eylül 2021 Perşembe 19:53
  • Yeni salgın buralardan çıkabilir: Her yıl 400 bin kişi enfekte oluyor16 Eylül 2021 Perşembe 19:45
  • Koronavirüs geçirenlerde 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi15 Eylül 2021 Çarşamba 22:30
  • Türeci ve Şahin’den açıklama: Covid-19 mutasyona uğramaya devam edecek15 Eylül 2021 Çarşamba 22:00
  • Pfizer 6 aylık bebekler için aşı izni isteyecek15 Eylül 2021 Çarşamba 21:30
  • Nörovirüs nedir?15 Eylül 2021 Çarşamba 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti