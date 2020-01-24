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Koronavirüs paniği! Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı aldı.
Koronavirüs paniği! Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı aldı.

Çin’e ait bir havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu.

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, enfeksiyonun bir koronavirüs olduğu sonucuna vardı.

Koronavirüsler hafif soğuk algınlığından ölüme kadar pek çok semptoma neden olabilir.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Vuhan’da 120 civarında Türk yaşadığını ve birçoğunun şehir dışında olduğunu belirterek, “Şu an Türk vatandaşlarının hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmediğini, herhangi bir vaka olmadığını paylaşabilirim.” dedi.

Türkiye Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Çin’de görülen Koronavirüs sebebiyle dün Bakanlığımızda toplanan Bilim Kurulu, Çin’den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar almıştır.Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin’e ait bir havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup, sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır” denildi.

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