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Koronavirüs: Peru’da gece kulübüne polis baskını sırasında çıkan izdihamda 13 kişi öldü

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Koronavirüs: Peru’da gece kulübüne polis baskını sırasında çıkan izdihamda 13 kişi öldü
Koronavirüs: Peru’da gece kulübüne polis baskını sırasında çıkan izdihamda 13 kişi öldü

Peru’nun başkenti Lima’da dün bir gece kulübünde koronavirüs kısıtlamalarına aykırı bir şekilde düzenlendiği belirtilen doğum günü partisine polis baskını sırasında çıkan izdihamda 12’si kadın 13 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, partide gözaltına alınan 23 kişinin 15’ininin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, ölen 11 kişide de Coivd-19 tespit edildiği belirtildi.

Polis, Los Olivos bölgesindeki gece kulübünde düzenlenen partiye katılan 120 kişiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı iddialarını yalanladı.

İzdihama neyin yol açtığını tespit etmek için soruşturma başlatıldı.,

Peru, 576 bin vaka sayısı ve 27 bin can kaybı ile Latin Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla arttığı ülkelerden biri.

Mart ayından beri uygulanan gece sokağa çıkma yasağına ek olarak bir araya gelebilecek insan sayısına da bu ay kısıtlama getirildi.

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