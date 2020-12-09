  • BIST 1.349
  • Altın 468,307
  • Dolar 7,8298
  • Euro 9,5017
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 13 pozitif vaka 1 ölüm!

Koronavirüs Saçları Dökebiliyor

» »
Koronavirüs saçların dökülmesine neden oluyor mu? Bu soru Hollywood yıldızı Alyssa Milano’nun koronavirüs tedavisinin ardından saçlarının döküldüğünü açıklamasıyla gündeme geldi.
Koronavirüs Saçları Dökebiliyor

Yapılan bilimsel çalışmalar da koronavirüs sonrası geç dönemde nefes darlığı, öksürük, halsizlik, koku almama gibi belirtilerin yanı sıra neredeyse 4 hastanın birinde saç dökülmesi yaşandığını ortaya koyuyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ayşe Serap Karadağ koronavirüs sonrası saç dökülmesi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. 

Saçlarım dökülüyor koronavirüs mü oldum?

Saçlar, bir döngü halinde doğup büyümekte, istirahatte bekledikten sonra vücuttan dökülerek atılmaktadır. Saçlarda bu canlılık döngüsü yaşam boyunca devam etmektedir. Günde 70-100 saç telinin kaybedilmesi sonrası yeniden saçlar üretilmektedir. Eğer günlük saç teli kaybı 100’den fazla olursa ve bu sorun kontrol altına alınmayarak devamlı bir hale gelirse 6’ıncı aydan sonra kronikleşebilmekte, saçlarda seyrelmeyle birlikte hacim kaybı gözlenmektedir. 

Covid-19 enfeksiyonunu geçirenlerde hastalık sonrası saçlarda dökülme görülebilmektedir, ancak saçların dökülmesi koronavirüs belirtileri arasında sayılmamaktadır. Bu nedenle saçı dökülen hastaların koronavirüs hastası mıyım diye endişe duymasını gerektirecek bir kanıt bulunmamaktadır. Yani saçları yoğun şekilde dökülen, ancak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri olmayan kişilerin koronavirüs testi yaptırmasına gerek yoktur.

Stres ve ilaçlar etkileyebiliyor

Vücudun maruz kaldığı her türlü stres, enfeksiyon, travma, ateşli hastalıklar, yoğun kilo kaybıyla giden diyetler, bazı ilaçlar, doğum sonrası hormonal değişiklikler, tiroit hastalıkları ve demir, çinko, biyotin eksikliği gibi beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan faktörler saç dökülmelerine neden olabilmektedir. Bu faktörlerin etkisiyle dinlenme döneminde olan saçlar 2-4 ay sonrasında dökülerek vücuttan atılabilmektedir. Covid-19 enfeksiyonu sürecinde yaşanan yoğun stres, yüksek ateş ve ilaçların muhtemel yan etkileri nedeniyle enfeksiyondan 2-4 ay sonra saç dökülmesi görülebilmektedir.

Koronavirüse bağlı görülen tek saç sorunu ise yaygın dökülme değildir. 

  • Alopesi areata (saçkıran)
  • Saçlarda gri renk değişikliği
  • Erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi)’nde de artışlar bildirilmektedir. 

Koronavirüsün saçlar üzerindeki etkisiyle ilgili olarak yakın zamanda Japonya’da yapılan bir bilimsel çalışma, hastalık sonrası geç dönemde nefes darlığı, öksürük, halsizlik, koku almama gibi belirtilerin yanı sıra hastaların %24,1’ inde yaklaşık 56’ıncı günde saç dökülmesinin başladığı saç dökülmesi süresinin ortalama 76 gün olduğunu ortaya koymaktadır. 

Eyvah saçsız mı kalacağım?

Koronavirüs tedavisi sonrası görülen saç dökülmesi durumu genellikle geçicidir. Koronavirüs ve enfeksiyonlardan sonra gelişen akut dökülmelerin genellikle geçici olması ve normale dönmesi beklenmektedir. Dinlenme dönemine geçen saçların yerini kişinin genel durumu iyiyse, beslenmesi yeterliyse, stresle baş edebiliyorsa genellikle yeni, normal büyüyen saçlar almaktadır. Akut dökülmeler ile kellik beklenmemektedir. Bu dönemde saç büyümesi ortalama 4 ayda olduğu için büyüme yavaş yavaş olacak ve hasta bir süre saçlarını ince, dolgunluğunu ve hacmini kaybetmiş olarak hissedecektir. Genellikle süreç ortalama 4 ay sonra normale dönmektedir.

Koronavirüs sonrası saçların yenilenmesi için bunları tüketin

Covid-19 enfeksiyonu herkes için önemli bir stres kaynağıdır. Hastalığı özellikle ağır geçirenlerde ne yazık ki psikolojik stres, anksiyete, depresyon gibi ruhsal problemler bir süre daha devam edebilmektedir. Bu stresin devam etmesi, özellikle saç dökülmesi de olan kişilerde iyileşmenin yavaş olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle psikolojik stresi çok yoğun olan ve stresle baş etmekte zorlanan kişilerin psikolojik destek almaları önerilmektedir. 

Beslenme saç gelişiminde oldukça önemlidir. Kıl folikülleri protein ve demirden zengin ortamda daha hızlı büyüme imkanı bulabilir. Ayrıca biyotin, çinko, D vitamini de saçı besleyen diğer vitaminlerdendir. Bu amaçla özellikle proteinden zengin;

  • Yumurta
  • Somon ve deniz mahsulleri
  • Avokado
  • Ispanak 
  • Kırmızı ve beyaz et
  • Badem
  • Yoğurt
  • Meyve ve koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir. 

Sağlıklı beslenen kişilerde bu besinler genellikle yeterlidir. Ancak saç dökülmesinin hızlı olduğu kişilerde demir, biyotin, çinko, panttenik asit, omega-3 yağ asiti, demir gibi vitamin ve minerallerden zengin, doktorun tavsiye edeceği özel takviye ürünler de kullanılabilmektedir.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyük Göğüsler Sağlığı Bozuyor !08 Aralık 2020 Salı 22:53
  • Fransız hayırsever, parasının bir bölümünü kedilerine bıraktı08 Aralık 2020 Salı 22:36
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 68 Milyonu Geçti08 Aralık 2020 Salı 20:30
  • Pfizer'ın aşısını olan hemşire konuştu: İkinci dozda Covid-19 oldum sandım08 Aralık 2020 Salı 15:40
  • Almanların Çoğu Kovid-19 Aşısı Yaptırmaya Olumlu Bakıyor08 Aralık 2020 Salı 14:50
  • Aşı Karşıtlarının Gerekçeleri Doğru Değil08 Aralık 2020 Salı 14:30
  • Trigliseridi düşürmenin 12 basit yolu08 Aralık 2020 Salı 13:36
  • Geçmeyen Baş Ağrısına Botoks08 Aralık 2020 Salı 12:51
  • CORONA: Türk bilim insanlarının bulduğu aşı ilk kez İngilete'de uygulandı!08 Aralık 2020 Salı 11:44
  • Pandemide Prostata Dikkat08 Aralık 2020 Salı 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti