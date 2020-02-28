Koronavirüs salgını 4 ülkeye daha sıçradı

Koronavirüs salgını Sahraaltı Afrika'da Nijerya’ya, Yeni Zelanda’ya, Litvanya ve Belarus’a da sıçradı. Dört ülkede kayda geçen ilk koronavirüs vakalarının tümünün İran ya da İtalya’dan döndüğü belirtildi.

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgını giderek tüm dünyaya yayılıyor. Virüs, Sahraaltı Afrika'ya, Yeni Zelanda’ya, Avrupa'da ise Litvanya ve Belarus'a da sıçradı.

Sahraaltı Afrika'da ilk koronavirüs vakası Nijerya'da görüldü.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen bir İtalyan vatandaşında virüs tespit edildiğini belirtti.

Ehanire, söz konusu kişinin Lagos'taki Bulaşıcı Hastalık Hastanesi'nde karantina altına alındığını açıkladı.

Salgın, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.

İran'dan gelen Yeni Zelanda vatandaşında virüs görüldü

Öte yandan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de, 26 Şubat'ta İran'dan gelen 60 yaşlarındaki Yeni Zelanda vatandaşı bir kadında koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Kimliği açıklanmayan kadının Endonezya'nın Bali Adası’ndan aktarma yaparak ülkeye geldiği ve şu anda Auckland Şehir Hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da hastanın Emirates Havayollarının EK450 sefer sayılı uçağıyla ülkeye geldiği bilgisini paylaşarak, aynı uçakta bulunanların sağlık birimlerine başvurmasını istedi.

Avrupa'da iki ülkeye daha yayıldı

Litvanya’da da, İtalya’dan döndüğü belirtilen bir kadında koronavirüse rastlandı. Bu, ülkedeki ilk vaka olarak kayda geçti.

Belarus’ta da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Azerbaycan’dan gelen İranlı bir öğrencide virüs saptandığı belirtildi.