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"Koronavirüs salgını basın özgürlüğüne tehdidi daha da artırıyor"

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"Koronavirüs salgını basın özgürlüğüne tehdidi daha da artırıyor"
"Koronavirüs salgını basın özgürlüğüne tehdidi daha da artırıyor"

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (Reporters Without Borders) yayımladığı yıllık Dünya Basın Özgürlüğü raporunda, koronavirüs salgınının basın özgürlüğüne tehdidi daha da artırdığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Genel Sekreteri Christophe Deloire "Halk sağlığı krizi, otoriter yönetimlere 'şok doktrini' uygulama olanağı sunuyor. Liderler siyasetin beklemede, toplumun afallamış olmasını ve protestoların yapılamamasını, normal zamanlarda mümkün olmayacak uygulamaları yapmak için kullanabilir" dedi.

180 ülkenin yer aldığı sıralamaya göre 177. sıradaki Çin ve 173. sıradaki İran, koronavirüs salgınında medyaya sansür uyguladı.

Liste başında Norveç yer alırken, son sırada yine Kuzey Kore var.

Türkiye listede geçen yıla göre 3 sıra yükselerek 154. sırada yer aldı

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