  • BIST 1.450
  • Altın 522,166
  • Dolar 8,5843
  • Euro 10,4621
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Koronavirüs salgını ile birlikte kadınlar için üretilen pisuvarların satışı arttı

» »
Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte kadınlar için umumi tuvaletleri kullanmak daha zor hale geldi. Buna karşın birkaç yıldır piyasada olan portatif kadın pisuvarlarının satışında ciddi artış gözleniyor.
Koronavirüs salgını ile birlikte kadınlar için üretilen pisuvarların satışı arttı

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte kadınlar için umumi tuvaletleri kullanmak daha zor hale geldi. Buna karşın birkaç yıldır piyasada olan portatif kadın pisuvarlarının satışında ciddi artış gözleniyor.

Kadınların ayakta idrar yapmalarını sağlayan Shewee'nin aparatlarında salgın döneminde yüzde 700 artış oldu. Sektördeki The Pee Pocket ve The Tinkle Belle gibi diğer şirketler de talepte önemli bir artış yaşandığını açıkladı.

Pandemi ile birlikte hijyen konusunda daha titiz davranmaya çalışan kadınlar için portatif pisuvarlar kolay bir çözüm haline geldi. Bu süreçte birçok kişide umumi tuvalete gitme konusunda bir korku oluştu.

Shewee'yi geliştiren Sam Fountain, bu icadının birçok kadın için bir devrim niteliğinde olacağını tahmin ettiğini belirterek, bu kadar kadının ilgisini çekeceğini hayal etmediğini söyledi.

Ayakta idrarını yapmak sağlıklı mı?

Bu ürünler her ne kadar kadınlar için pratik bir çözüm olsa da sağlık açısından ne kadar etkili?

Amerikalı jinekolog Jen Gunter'e göre portatif pisuvar kullanmanın virüse yakalanma riskini azalttığına dair çok az kanıt olduğuna dikkat çekiyor. Gunter, tuvalette tehlikenin her şeyden önce ellerimizle yüzümüze dokumaktan kaynaklandığını açıklıyor.

Konuyla ilgili çalışmalar da oturarak idrar yapmanın kadınlar için ideal olduğunu gösteriyor.

Araştırmalara göre ayakta ihtiyacını gidererek durmanın pelvik taban kaslarının rahatlamasını engellediğini ve idrar kesesinde idrar kalıntıların oluşmasına yol açtığını gösteriyor.

Ayrıca bazı araştırmalar da erkekler için de sonuca ulaşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadınlar, Ev İçi Şiddeti Önleme Yasası için Meclis önünde toplandı03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:08
  • KAYAD: "Ev içi şiddet yasasının geçmesi toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacaktır"02 Mayıs 2021 Pazar 18:50
  • Feyza Aktan: ''Özcan Deniz beni birçok kez dövdü''13 Nisan 2021 Salı 12:34
  • İstanbul'da kadınlar dev bir "şikayet dilekçesi" astı01 Nisan 2021 Perşembe 14:26
  • MAKAMER: “İstanbul Sözleşmesi Feshedilemez”29 Mart 2021 Pazartesi 12:55
  • MAKAMER: “İstanbul Sözleşmesi feshedilemez”29 Mart 2021 Pazartesi 12:09
  • Kuir Kıbrıs Derneği:Dayanışmayı Artırıyoruz İstanbul Sözleşmesine Sahip Çıkıyoruz!24 Mart 2021 Çarşamba 11:01
  • Antalya'da eş katiline akılalmaz destek: Adamın kralısın, rahatına bak ağabey23 Mart 2021 Salı 12:51
  • BKP'den İstanbul Sözleşmesi eleştirisi21 Mart 2021 Pazar 13:43
  • CHP ve İyi Partili AKPM üyelerinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması; AKP'li Başkan Yıldız, istifaya çağrıldı20 Mart 2021 Cumartesi 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti