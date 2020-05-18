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Koronavirüs salgını ile verilen mücadeleye “Melodi” adını verdiği heykel ile destek verdi

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Heykel sanatçısı Tolkunbek Esenaliyev, koronavirüs salgını ile verilen mücadeleye “Melodi” adını verdiği heykel ile destek verdi.
Koronavirüs salgını ile verilen mücadeleye “Melodi” adını verdiği heykel ile destek verdi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için korona günleri ve tecrit sürecini anlatmaya çalışan sanatçılar resim, heykel, seramik, grafit, baskı resim sanatıyla anlatmayı sürdürüyor. Sanatçı Tolkunbek Esenaliyev ise “Melodi” adını verdiği kovid-19 ile mücadeleye destek verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Tolkunbek Esenaliyev, “Melodi” adını verdiği heykel ile bir müzik aleti çalan müzisyeni tasvir etti. Bu kompozisyonda müzisyen, şalvar ve geniş kollu bir gömlek giymiş, başında süslü konik bir şapka var, bulut üzerinde oturuyor ve yanında kanatlı yayılmış bir kuş var.

 

Sanatçı eseri “Melodi” hakkında şunları söyledi; Eserinde heykeltıraş ulusal kimlik ve gelenek yoluyla ana temayı ortaya koyuyor. İzleyicilerin önünde, geleneksel Kırgız iki telli bir yay aleti (Kıl kıyak) üzerinde melodi çalan bir müzisyen var. Kıl-kıyak otururken çalınır, enstrüman dik pozisyonda tutulu ve aletin alt kısmı dize yaslanır. Bu müzik aleti, insan sesinin tonlamalarını taklit ettiği için ünlüdür. Etnik enstrümanlar bir kişinin çeşitli deneyim duygularına sahip olmasına neden olabilir.” İfadelerini kullandı.

 

Sanatçı, heykeltıraş Tolkunbek Esenaliyev, sanatseverlere müziğin ilham verdiğini ve kişinin düşüncelerine, hayallerine, fantezilerine daldığı andaki bir müzisyeni gösteriyor.

Tolkunbek Esenaliyev kimdir?

20 Ağustos 1984 yılında dünyaya gelen Kırgız sanatçı, 2008 yılında T.S. Sadykov Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 2011-2014 yılları arasında N. Isanov Devlet İnşaat, Ulaşım ve Mimarlık Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, 2015-2017 yılları arasında G. Aitiev Sanat Okulu’nda heykel öğretmeni olarak çalıştı.

2013 yılında Bişkek kentinde düzenlenen «Manas evreni» yarışma sergisine katıldı.

2014 yılında «Baba hep kalbimde» adlı genç sanatçıların yer aldığı sanat sergisine katıldı.

 
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