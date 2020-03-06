  • BIST 109.601
  • Altın 326,971
  • Dolar 6,0875
  • Euro 6,8838
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Koronavirüs salgını: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 49 artarak 197'ye yükseldi

» »
Koronavirüs salgını: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 49 artarak 197'ye yükseldi
Koronavirüs salgını: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 49 artarak 197'ye yükseldi

İtalya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 197'ye ulaştı. Koronavirüs testinde pozitif çıkanların sayısı da 4 bin 636 oldu.

Ülkede ilk koronavirüs ölümünün görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana geçen 15 günde can kaybı sayısındaki artışın sürdüğü görülüyor. Bu hafta başında can kaybı sayısı 52 olarak açıklanmıştı. Bu sayı Salı günü 79'a, Çarşamba 107'ye, dün de 148'e yükselmişti.

Koronavirüs salgınıyla ilgili verileri her akşam bir basın toplantısıyla güncelleyen Başbakanlığa bağlı Sivil Savunma yetkilileri bu akşamki açıklamalarında halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısını da 462 olarak duyurdu. Bu sayı da düne göre 111 daha fazla.

Öte yandan, koronavirüs kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı da artıyor. İyileşenlerin sayısı dün 414 olarak açıklanmıştı, bugün ise bu sayı 523'e yükseldi.

İtalya'da halen pozitif olanların sayısı ise 3 bin 916. Ölümler, iyileşenler ve hala pozitif olanların toplamı, ülkede bugüne kadar toplam 4 bin 636 kişinin virüsü kaptığını gösteriyor.

Bu 4 bin 636 kişinin 2 bin 612'si ve ölümlerin 135'i kuzeydeki Lombardia bölgesinden.

Bu akşamki açıklamaya göre İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 81 ve yalnızca yüzde 28'i kadın.

Ülkede bugüne kadar yapılan koronavirüs testi sayısı da 36 binin üzerinde.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı’nda koronavirüs toplantısı yapılacak06 Mart 2020 Cuma 17:06
  • Ali Pilli’yi istifaya çağırdılar06 Mart 2020 Cuma 15:05
  • ABD Senatosundan Kovid-19 İçin 8,3 Milyar Dolarlık Bütçeye Onay06 Mart 2020 Cuma 11:16
  • İtalya’da Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 148’e yükseldi06 Mart 2020 Cuma 09:49
  • Trump, DSÖ'nün açıkladığı koronavirüs rakamlarını 'abartılı' buldu: Sezgilerime göre ölüm oranı yüzde 1 civarı06 Mart 2020 Cuma 09:46
  • Yeni koronavirüsün mutasyon geçirdiği belirlendi05 Mart 2020 Perşembe 22:57
  • ‘Corona’ nedeniyle Tokyo Maratonu’na kimse gidemedi05 Mart 2020 Perşembe 22:38
  • UNESCO: Koronavirüs, yaklaşık 300 milyon öğrencinin eğitim hayatını etkiledi05 Mart 2020 Perşembe 21:55
  • 'Koronavirüs ilacını buldum' diyen Vanlı sahte doktor hakkında işlem başlatıldı05 Mart 2020 Perşembe 18:17
  • BM: Koronavirüs 290.5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi05 Mart 2020 Perşembe 18:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti