Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomisi sarsılan ABD, 3 trilyon dolarlık rekor borçlanmaya gidiyor

ABD Hazinesi yılın ikinci çeyreğinde toplam 3 trilyon dolarlık rekor borçlanma hedeflediğini açıkladı. Ülkenin 2019’un tamamında gerçekleştirdiği borçlanma 1,29 trilyon dolar seviyesindeydi.
Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 küçülen ABD ekonomisi, koronavirüs salgınının etkilerini azaltabilmek için ilave kaynağa ihtiyaç duyuyor.
İşsizlik maaşı ödemeleri, kurtarma paketleri ve sektörlere yönelik yardım programları açıklayan ABD hükümeti tüm destek programlarını finanse edebilmek için yüklü bir borçlanmaya ihtiyaç duyuyor.
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