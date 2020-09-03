  • BIST 1.076
  • Altın 460,468
  • Dolar 7,4193
  • Euro 8,7678
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

"Koronavirüs salgını sırasında kadınların işgücünün dışında kalması tehlikesi var"

» »
"Koronavirüs salgını sırasında kadınların işgücünün dışında kalması tehlikesi var"
"Koronavirüs salgını sırasında kadınların işgücünün dışında kalması tehlikesi var"

İngiltere’de Ticaret Sendikaları Kongresi (TUC) koronavirüs salgını sırasında kadınların işgücünün dışına itilebileceği konusunda uyardı.

İngiltere’de 10 yaş ve altında çocuğu olan çalışan kadınların yüzde 41’i, eylül ayında mesai saatlerinin tümünü kapsayacak şekilde çocuk bakımı desteği alamayacağını düşünüyor.

TUC’un yayımladığı araştırmaya göre kadınlar, okullar açılana kadar aile ve arkadaşlarından aldıkları desteği, eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte artık alamayacağını düşünüyor.

Olağan zamanlarda devam eden okul sonrası aktivitelerin ve evde bakıcı tutmanın da artık mümkün olmadığı belirten çocuk sahibi kadınlar, yaz boyunca da çocuklarıyla ilgilenebilmek için çok fazla izin aldı.

TUC’un genel sekreteri Frances O’Grady, “Okullar kapalıyken işlerinden ve mesailerinden fedakarlık yaparak çocuk bakımıyla ilgilenenler çoğunlukla anneler oldu. Özellikle düşük maaşlı işlerde çalışan kadınlar büyük fedakarlık yaptı. Ancak bu böyle devam edemez. Çocuk bakımı krizini çözmezsek kadınlar iş gücünün dışına atılacak. İşgücü piyasasında yeterince gelişmenin sağlanmadığı on yıllar öncesine döneceğiz.”

TUC, İngiliz hükümetine de çocuk bakımı işini üstlenen kreş gibi iş yerlerinin açık kalması için mali destek sağlaması çağrısı yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 27 yaşındaki #PınarGültekin, eski erkek arkadaşının barışma isteğini reddettiği için öldürüldü21 Temmuz 2020 Salı 17:14
  • Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski erkek arkadaşı suçunu itiraf etti: Kıskançlık nedeniyle öldürdüm21 Temmuz 2020 Salı 12:19
  • Google, NASA’da görev yapan ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt'u anmak için Doodle hazırladı20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:59
  • '4. Eş olmamak için' Afganistan'dan kaçan Mahdia, Belçika Güzellik Kraliçesi adayı19 Temmuz 2020 Pazar 23:34
  • Girişimci kadın lavanta üretimiyle işinin patronu oldu10 Temmuz 2020 Cuma 11:02
  • Hollanda'da 35 yaşın altındaki kadın memurlar düzenli olarak işyerinde tacize uğruyor30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:19
  • Kadın yönetmenlerin kısa filmleri online erişimde25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:32
  • Fransa'da bir kadın altız bebek dünyaya getirdi16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:19
  • Kadın avukatlar kadına şiddete karşı ses verdi14 Mayıs 2020 Perşembe 15:08
  • BM: Karantina uygulaması sonucu milyonlarca kadın şiddet ve istenmeyen hamilelikle karşı karşıya28 Nisan 2020 Salı 21:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti