"Koronavirüs salgını sırasında kadınların işgücünün dışında kalması tehlikesi var"

İngiltere’de Ticaret Sendikaları Kongresi (TUC) koronavirüs salgını sırasında kadınların işgücünün dışına itilebileceği konusunda uyardı.

İngiltere’de 10 yaş ve altında çocuğu olan çalışan kadınların yüzde 41’i, eylül ayında mesai saatlerinin tümünü kapsayacak şekilde çocuk bakımı desteği alamayacağını düşünüyor.

TUC’un yayımladığı araştırmaya göre kadınlar, okullar açılana kadar aile ve arkadaşlarından aldıkları desteği, eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte artık alamayacağını düşünüyor.

Olağan zamanlarda devam eden okul sonrası aktivitelerin ve evde bakıcı tutmanın da artık mümkün olmadığı belirten çocuk sahibi kadınlar, yaz boyunca da çocuklarıyla ilgilenebilmek için çok fazla izin aldı.

TUC’un genel sekreteri Frances O’Grady, “Okullar kapalıyken işlerinden ve mesailerinden fedakarlık yaparak çocuk bakımıyla ilgilenenler çoğunlukla anneler oldu. Özellikle düşük maaşlı işlerde çalışan kadınlar büyük fedakarlık yaptı. Ancak bu böyle devam edemez. Çocuk bakımı krizini çözmezsek kadınlar iş gücünün dışına atılacak. İşgücü piyasasında yeterince gelişmenin sağlanmadığı on yıllar öncesine döneceğiz.”

TUC, İngiliz hükümetine de çocuk bakımı işini üstlenen kreş gibi iş yerlerinin açık kalması için mali destek sağlaması çağrısı yaptı.