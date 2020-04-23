Koronavirüs salgınında günlük ölü sayısı düştü, İran park ve bahçeleri açtı

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 10 gündür yüzün altına düştü. Salgının yavaşladığını açıklayan İran, park ve bahçeleri ziyarete açtı. Uzmanlar ise 2. dalga tehlikesine karşı uyardı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 90 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1030 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu

Böylece ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 5 bin 481'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 87 bin 26'ya ulaştığını bildirdi.

İyileşen hasta sayısı 64 bin 843 oldu

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 105'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 64 bin 843 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısının ise 389 bin 507 olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkede ölü sayıları 10 gündür iki basamaklı sayılara düştü. Sağlık Bakanlığı günlük ölü sayılarını 13 Nisan’da 111, 14 Nisan’da 98, 15 Nisan 94, 16 Nisan’da 92, 17 Nisan’da 89, 18 Nisan’da 73, 19 Nisan’da 87, 20 Nisan’da 91. 21 Nisan’da 88 ve 22 Nisan’da 94 olarak açıklamıştı.

Parklar ve bahçeler açıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun onayıyla bazı kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı

Salgına karşı tedbirler kapsamında, geçen ay kapatılan park ve bahçelerin, sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılacağını belirten Zülfikari, "Bugüne kadar korona hastalığı düşüş sürecine girmiştir. Bu da alınan tedbirlerin öneminin ve halkın iş birliğinin göstergesidir" dedi.

Zülfikari'nin açıklamasının ardından ilk olarak başkent Tahran'daki park ve bahçeler, yaklaşık bir ay aradan sonra tekrar açıldı.

Tahran Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Kurumu Genel Müdürü Ali Muhammed Muhtari, "Bu sabah itibarıyla başkentin tüm park ve bahçeleri vatandaşlara açılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu süreçte, parklarda sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesinin zorunlu olduğunu bildiren Muhtari, park ve bahçelerin günde üç kez dezenfeksiyon işleminden geçirileceğini belirtti.

İran'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde belediyelere bağlı park ve bahçeler 26 Mart'ta kapatılmıştı.

Parklar ve bahçeler açıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun onayıyla bazı kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı

Salgına karşı tedbirler kapsamında, geçen ay kapatılan park ve bahçelerin, sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılacağını belirten Zülfikari, "Bugüne kadar korona hastalığı düşüş sürecine girmiştir. Bu da alınan tedbirlerin öneminin ve halkın iş birliğinin göstergesidir" dedi.

Zülfikari'nin açıklamasının ardından ilk olarak başkent Tahran'daki park ve bahçeler, yaklaşık bir ay aradan sonra tekrar açıldı.

Tahran Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Kurumu Genel Müdürü Ali Muhammed Muhtari, "Bu sabah itibarıyla başkentin tüm park ve bahçeleri vatandaşlara açılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu süreçte, parklarda sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesinin zorunlu olduğunu bildiren Muhtari, park ve bahçelerin günde üç kez dezenfeksiyon işleminden geçirileceğini belirtti.

İran'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde belediyelere bağlı park ve bahçeler 26 Mart'ta kapatılmıştı.