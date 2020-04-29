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Koronavirüs Salgınında İhtiyacı Olan Ülkelere Yardım Yapılmazsa Vaka Sayısı 1 Milyarı Bulabilir

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Koronavirüs Salgınında İhtiyacı Olan Ülkelere Yardım Yapılmazsa Vaka Sayısı 1 Milyarı Bulabilir
Koronavirüs Salgınında İhtiyacı Olan Ülkelere Yardım Yapılmazsa Vaka Sayısı 1 Milyarı Bulabilir

Uluslararası bir insani yardım kuruluşu, dezavantajlı ülkelere acil yardımda bulunulmazsa dünyada koronavirüs salgınına yakalananların sayısının bir milyara ulaşacağı uyarısında bulundu.

ABD merkezli International Rescue Committee (IRC), virüsün yayılmasını yavaşlatmak için mali ve insani yardım ihtiyacına dikkat çekerek, Afganistan ve Suriye gibi "kırılgan ülkelerin" büyük bir salgını önlemek için "acil maddi yardıma" ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Kuruluş, bunun kısa bir zaman içinde yapılması gerektiğini belirtti.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya çapında Covid-19 vaka sayısı 3 milyonu, ölenlerin sayısı ise 200 bini aştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Londra'daki Imperial College Üniversitesi'nin verilerini ve salgın modellemelerini temel alan IRC raporu, dünyada koronavirüs vaka sayısının 500 milyon ile bir milyar arasında olabileceğini tahmin ediyor.

Savaş ve çatışmaların yaşandığı ve siyasi istikrarın olmadığı ülkelerde ölü sayısının üç milyonu aşabileceği ifade ediliyor.

Bu rakamların uyarı olarak görülmesi gerektiğini söyleyen IRC başkanı David Miliband, "Salgının yıkıcı etkisi dünyanın en kırılgan ve savaşın yıkımına uğramış ülkelerinde henüz tam olarak yansımadı" dedi.

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Miliband, "Hükümetler, insani yardıma engelleri kaldırmak için birlikte çalışmalı" ifadesini kullandı.

IRC, hane halkı sayısı, nüfus yoğunluğu, sağlık hizmetlerinin kapasitesi, önceden beri süregelen çatışmalar gibi etkenlerin büyük salgınların ortaya çıkması riskini artırabileceğini belirtiyor.

Birçok gelişmekte olan ülkede resmi vaka ve ölüm sayılarının düşük göründüğü, gerçek rakamların ise çok daha yüksek olabileceğine inanılıyor.

TEST VE TEDAVİ OLANAKLARI SINIRLI

Sınır Tanımayan Doktorlar adlı yardım kuruluşundan Caroline Seguin, Yemen'de Covid-19 nedeniyle ölümlerin olduğuna inandıklarını, ancak bu ölümler hastanelerde gerçekleşmediği için kayıtlara geçme ihtimalinin olmadığını söylüyor.

Seguin, Yemen'de salgının bölgesel olarak baş gösterdiğini, ama test yapma olanağının çok düşük olduğunu belirtiyor.

Yemen'de bir süredir kolera ve kızamık salgını da baş göstermiş durumda.

Gelişmekte olan veya istikrarsızlığa sürüklenmiş ülkeler, Covid-19 hastalarını tedavi edecek yeterli sayıda tıbbi cihazdan da yoksun.

Afganistan ve Pakistan'da bir milyon nüfusa düşen solunum cihazı sayısı 10'dan az. Nijerya'da bu sayı 1'den az.

Salgında en fazla ölümün gerçekleştiği ülkelerden biri olan İtalya'da, salgın başladığında bir milyon nüfusa düşen solunum cihazı sayısı 80'di.

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