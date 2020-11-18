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Koronavirüs salgınında kış uyarısı

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, havaların soğumasıyla Kovid-19 salgınında artış yaşanacağını belirterek, önümüzdeki 2-3 ayın çok kritik geçeceği uyarısı yaptı.
Koronavirüs salgınında kış uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuya açık alanlarda sigara içilmemesine yönelik düzenlemelerin olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Sigara içenlerin yoğun bakımda daha fazla kaldığını dile getiren Akkoyunlu, getirilen yasağın, açık alanda sigara içmek için maskenin indirilmesini ve uzun süre bir arada bulunmayı engelleyeceği için önemli olduğunu kaydetti.

Akkoyunlu, "Eğer bu yasak tam anlamıyla uygulanabilirse Kovid'le mücadeleye ciddi katkıları olacaktır." dedi.

"Aşının temin edilmesi, saklanması ve dağıtılması çok kolay değil"

Koronavirüse karşı aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkoyunlu, şöyle devam etti:

"Aşı çalışmalarında yüzde 50-60 başarı bekleniyordu. Aşı yaptırdıktan sonra yine korunmaya devam etmek lazım. 10 milyon kişiyi aşılarsanız, 5-6 milyon kişiye bağışıklık sağlamış olursunuz. Böylece toplumsal bir koruma sağlamış olursunuz. Böylece salgının hızının kırılmasını hedeflemiş olacağız. Bununla beraber aşının -70 derecede saklanması gerekiyor. Bu çok kolay bir süreç değil. Aşının temin edilmesi, saklanması ve dağıtılması çok kolay değil. Bu da biraz zaman alacak gibi. Bazı hastalarda, ilacı alıp da kullanmama durumu var. Bu sorunun aynısı aşıda da olacaktır. Süreç içinde aşıya karşı direnç oluşma ihtimali söz konusu. Bu nedenlerle aşılanmanın belirli bir sınırda kalacağını tahmin ediyoruz."

Aşıyla salgında azalma olacağını dile getiren Akkoyunlu, bahar aylarıyla salgının eksini yitireceğini söyledi.

"Bu tür virüsler soğuk havada daha aktif olur"

Akkoyunlu, havaların soğumasıyla salgında artış olacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgınında önümüzdeki 2-3 ay çok kritik. Önümüzdeki 2-3 ayda zorlu bir sürecimiz var. Nasıl eylül ve ekimde bulaşma oranı temmuz ve ağustosa göre daha yüksekse önümüzdeki 2-3 ayda salgının daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü havalar daha da soğuyacak. İç mekanları daha fazla kullanacağız. Toplantılar, yeme-içme daha çok kapalı alanlarda olacak. Havalandırma daha az olacak. Bu salgını daha da yaygınlaştıracak. Bu tür virüsler soğuk havada daha aktif olur. Bulaşma oranları daha yüksektir. Bu dönemde kapalı mekanlarda daha fazla durulduğu ve daha yakın mesafede olunduğu için bu virüslerin bulaşması daha kolay oluyor."

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