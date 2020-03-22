Koronavirüs salgınında son gelişmeler: Dünya genelinde vaka sayısı 300 bini geçti

Almanya'da vaka sayısı yaklaşık 2 bin artarak 18 bin 610' yükseldi

İspanya'da, son 24 saatte 394 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı bin 720

İran'da salgında hayatını kaybedenlere 129 kişi daha eklendi, ölü sayısı bin 685 oldu

İran'da salgında hayatını kaybedenlere 129 kişi daha eklendi, ölü sayısı bin 685 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 12 yaşlı hastanın daha hayatını kaybettiğini, 2.953 şüphelide yapılan testlerde 277 kişinin pozitif çıktığını açıkladı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı da böbrek ve kalp rahatsızlığı olan bir kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini duyurdu.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, Türkiye'de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderiyor.

Almanya, Fransa'dan hasta kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu

Almanya’da Baden-Worttemberg eyaleti yönetimi koronavirüs vakaları nedeniyle yatak kapasitesini aşan Fransa’nın Grand Est bölgesindeki hastanelerden hasta alabileceklerini açıkladı.

İtalya'da son 24 saatte 800'e yakın kişi yitirildi

Covid-19'un dünyada en fazla can kaybına yol açtığı İtalya'da, son 24 saatte 793 kişi daha hayata veda etti. Her geçen gün, bir önceki güne göre daha fazla kayıp veren ülkedeki ölü sayısı 4 bin 825'e yükselirken, vaka sayısı ise 50 bine yaklaştı.

İngiltere'de ölü sayısı 233

Covid-19 salgını ile ilgili, diğer Avrupa ülkelerine göre en esnek önlemleri alan İngiltere'de son bir günde 53 kişi daha hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerin sayısı 233 oldu. Ölenlerin 41 ila 94 yaşında, Covid-19'un dışında sağlık sorunları olduğu açıklandı.

Türkiye'den 46 ülkeye daha uçuş yasağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.

İran'da can kaybı bin 500'ü geçti

Çin ve İtalya'nın dışında en fazla kayıp veren İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı bin 556'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı ülkedeki vaka sayısının 20 bini geçtiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin en fazla 2-3 hafta daha devam etmesini beklediklerini bu sürenin sonunda salgının yavaşlayacağını düşündüklerini söyledi.

Almanya'da vaka sayısı 24 saatte 2 bin arttı

Avrupa'da Covid-19 ölüm oranının en düşük olduğu ülkelerden Almanya'da vaka sayısı, son 24 saatte 2 bin artarak 18 bin 610'a yükseldi. Yaşamını yitirenlere 8 kişi daha eklendi, toplamda 55 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'da OHAL ilan edildi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Zurabişvili OHAL çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini kaydetti.

AB'den Fransa'nın yardım paketine onay

Avrupa Komisyonu, Covid-19'dan etkilenen şirketlerin kaybını telafi etmek için Fransa'nın hazırladığı 300 milyar euroluk yardım paketine onay verdi.

Türkiye: Camilerde cuma namazı kılınmadı

Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, cuma namazı vaktinde camilerde toplu halde namaz kılınmadı.