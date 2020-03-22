Koronavirüs salgınında son gelişmeler: Dünya genelinde vaka sayısı 300 bini geçti

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı dünya genelinde 13 bin'i geçti, 92 bin kişi ise sağlığına kavuştu. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün genç yaşlı ayrımı yapmadığını hatırlatarak kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha yineledi.
Dünya genelinde salgın sebebiyle evinden dışarı çıkmayanların sayısının 1 milyarı geçeceği tahmin ediliyor.
Dünya genelinde koronavirüs salgını ile ilgili bugünkü gelişmeler:
- Romanya'da ve Güney Kıbrıs'ta ilk ölüm: Birer kişi hayatını kaybetti
Almanya'da vaka sayısı yaklaşık 2 bin artarak 18 bin 610' yükseldi
İtalya'da son 24 saatte 800'e yakın kişi yaşamını yitirdi
- Türkiye'de vaka sayısı bine yaklaştı, can kaybı 21: 65 yaş üstünün sokağa çıkması sınırlandırıldı
İspanya'da, son 24 saatte 394 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı bin 720
Avrupa'da 24 içerisinde 20 bine yakın yeni vaka görüldü. Bunların 6.557'si İtalya'da gerçekleşti
- Fransa'da 112 kişi hayatını kaybederken, 1847 yeni vaka görüldü
- İran'da salgında hayatını kaybedenlere 129 kişi daha eklendi, ölü sayısı bin 685 oldu
- İngiltere'de 53 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 233
- Gürcistan'da OHAL ilan edildi
- Uluslararası Çalışma Örgütü: Küresel önlem alınmazsa işsiz kalabileceklerin sayısı 25 milyon
Romanya'da ve Güney Kıbrıs'ta ilk ölüm: Birer kişi hayatını kaybetti
Romanya'da Covid-19'a yakalanan ileri seviyede kanser hastası bir kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki vaka sayısı 367.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı da böbrek ve kalp rahatsızlığı olan bir kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türkiye'de 21 can kaybı, risk altındaki gruba sokağa çıkma kısıtlaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 12 yaşlı hastanın daha hayatını kaybettiğini, 2.953 şüphelide yapılan testlerde 277 kişinin pozitif çıktığını açıkladı.
Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, Türkiye'de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderiyor.
Almanya, Fransa'dan hasta kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu
Almanya’da Baden-Worttemberg eyaleti yönetimi koronavirüs vakaları nedeniyle yatak kapasitesini aşan Fransa’nın Grand Est bölgesindeki hastanelerden hasta alabileceklerini açıkladı.
İtalya'da son 24 saatte 800'e yakın kişi yitirildi
Covid-19'un dünyada en fazla can kaybına yol açtığı İtalya'da, son 24 saatte 793 kişi daha hayata veda etti. Her geçen gün, bir önceki güne göre daha fazla kayıp veren ülkedeki ölü sayısı 4 bin 825'e yükselirken, vaka sayısı ise 50 bine yaklaştı.
İngiltere'de ölü sayısı 233
Covid-19 salgını ile ilgili, diğer Avrupa ülkelerine göre en esnek önlemleri alan İngiltere'de son bir günde 53 kişi daha hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerin sayısı 233 oldu. Ölenlerin 41 ila 94 yaşında, Covid-19'un dışında sağlık sorunları olduğu açıklandı.
Türkiye'den 46 ülkeye daha uçuş yasağı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.
İran'da can kaybı bin 500'ü geçti
Çin ve İtalya'nın dışında en fazla kayıp veren İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı bin 556'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı ülkedeki vaka sayısının 20 bini geçtiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin en fazla 2-3 hafta daha devam etmesini beklediklerini bu sürenin sonunda salgının yavaşlayacağını düşündüklerini söyledi.
Almanya'da vaka sayısı 24 saatte 2 bin arttı
Avrupa'da Covid-19 ölüm oranının en düşük olduğu ülkelerden Almanya'da vaka sayısı, son 24 saatte 2 bin artarak 18 bin 610'a yükseldi. Yaşamını yitirenlere 8 kişi daha eklendi, toplamda 55 kişi hayatını kaybetti.
Gürcistan'da OHAL ilan edildi
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Zurabişvili OHAL çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini kaydetti.
AB'den Fransa'nın yardım paketine onay
Avrupa Komisyonu, Covid-19'dan etkilenen şirketlerin kaybını telafi etmek için Fransa'nın hazırladığı 300 milyar euroluk yardım paketine onay verdi.
Türkiye: Camilerde cuma namazı kılınmadı
Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, cuma namazı vaktinde camilerde toplu halde namaz kılınmadı.
Çin: Yurt dışından gelenlerle ikinci dalga riski
Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2'nin çıkış noktası olan Çin'de, yurt dışından dönen öğrencilerin taşıyıcı olması ikinci dalga salgın yaşanacağı endişelerini arttırdı.
Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke içinde kişiden kişiye bulaşma durumunun üç gündür sıfır düzeyde olduğunu ancak yurt dışından dönenlerden 41'inde daha Covid-19'a rastlandığını duyurdu. Böylelikle Çin'de yurt dışı bağlantılı vaka sayısı 269'a çıktı. ABD ve Avrupa'da eğitim kurumlarının ve iş yerlerinin kapanmasıyla çok sayıda Çinli öğrenci ve çalışan ülkesine dönüyor.
Emirates'ten 5 noktaya seferleri durdurma kararı
Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden Emirates, Fransa, Almanya, Nijerya, New York ve New Jersey seferlerini dondurma kararı aldı.
Reuters ajansının haberine göre şirket, söz konusu seferleri 23 Mart'tan itibaren, ikinci bir karara kadar askıya alacak.
Avustralya'da plaj yasağı
Avustralyalı yetkililer. plajları kamuya kapattı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyreden cumartesi günü, Sydney kentindeki Bondi plajına binlerce kişi akın etti. Salgın ile ilgili ikazlara uyulmaması üzerine plaj kapatıldı.
İngiltere hükümetinden yardım paketi
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, salgının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80'inin ayda 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.
Ülkede alınan önlemler kapsamında dün geceden başlayarak restoran, bar, kafe, sinema ve tiyatrolar kapatıldı.
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