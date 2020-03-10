  • BIST 101.063
  • Altın 327,333
  • Dolar 6,1497
  • Euro 6,9505
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Koronavirüs salgınından sonra Türkiye'nin antibakteriyel sabun ihracatı arttı

»
Koronavirüs salgınından sonra Türkiye'nin antibakteriyel sabun ihracatı arttı
Koronavirüs salgınından sonra Türkiye'nin antibakteriyel sabun ihracatı arttı

Dünya hızla yayılan Koronavirüs tehlikesinin devam ederken Türkiye’de antibakteriyel sabun üretimi yapan firmaların ihracatları arttı. Taleplere cevap vermek isteyen firmalar vardiyalı çalışmasına sistemine geçerken, yetkililer vatandaşları el yıkamanın önemi konusunda uyardı.

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs tehdidi devam ederken uzmanlar virüsten korunmak için kişisel bakıma dikkat çekiyor. Türkiye’de antibakteriyel sabun üretimi yapan birçok firma da özellikle dış pazara yönelik üretim kapasitelerini artırdı. Uzmanlar virüslerden korunmanın başlıca yolunun antibakteriyel sabunlar olduğunu belirtti.

Beylikdüzü’nde antibakteriyel sabun üreten fabrikanın müdürü Kimya Mühendisi Tolga Turan, ürettikleri sabunun bakteri ve virüslere karşı etkili olduğunu ifade ederek, “Kapasitemizi iki katına çıkardık. Korona virüs çok etkili oldu. Özellikle 10 ülkeye ihracatımız var. Taleplere yetişemiyor durumdayız şu anda" dedi.

“Merdiven altı ürünlere güvenmesinler”

Korona virüs tehdidine karşı sahte ürünler üretildiğini ifade eden Turan, “Tüketici merdiven altı firmalara güvenmesin. Özellikle aldıkları ürünlerin ruhsatına sağlık bakanlığından ruhsatları olup olmadıklarına dikkat etsinler. Fırsatçılar çok arttı. Ruhsatlı ve hijyenik olsun tanıdıkları firmalara dikkat etsinler. Ürünleri alırken etiketleri okumalarını tavsiye ederiz” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Korona' dedi, büyükelçinin elini sıkmadı10 Mart 2020 Salı 14:51
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile) diyalog bakımından yeni bir faza geçtik”10 Mart 2020 Salı 13:47
  • TSK konvoyu Rusya tarafından gözlem noktalarına ulaştırıldı10 Mart 2020 Salı 13:36
  • Anlaşma yok: Erdoğan, AB masasını terk etmiş10 Mart 2020 Salı 13:27
  • Anket şirketlerinden 'DEVA yorumu'10 Mart 2020 Salı 12:55
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suriye'deki Çatışmalara Ve İnsani Drama Kayıtsız Kalma Lüksümüz Yoktur”10 Mart 2020 Salı 11:53
  • Son ankette Erdoğan'a İmamoğlu şoku! Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?10 Mart 2020 Salı 11:16
  • Türkiye'de Benzin ve motorinde indirim, tam 61 kuruş10 Mart 2020 Salı 10:32
  • Erdoğan: Size Koronavirüs getirmiş olabilirim, tokalaşmayalım09 Mart 2020 Pazartesi 21:40
  • Haluk Levent'ten kendisini 'kanserim' diye kandıran kişiye maddi yardım yapanlara: Dekontlarınızı yollayın, ben ödeyeceğim09 Mart 2020 Pazartesi 21:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti