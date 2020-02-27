Koronavirüs salgınının olduğu bölgelere ücretsiz 'premium' porno

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir porno sitesi, Koronavirüs salgınının yaygın olarak görüldüğü bölgelere ücretsiz 'premium üyelik' olanağı sağladığını açıkladı. Websitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilendirmede, markanın başkan yardımcısı Alex Hawkins'in imzası bulunuyor.

Euronews'in haberine göre; Hawkins, İtalya'nın Lombardiya ve Veneto, Çin'in Vuhan bölgelerinde, İran'ın Tahran, Güney Kore'nin Daegu, Kanarya Adaları'nın ise Adeje şehirlerinde yaşayan insanlara ücretsiz 'premium' üyelik verileceğini duyurdu.

Virüsün yayılmasının önüne geçmenin en etkili yolunun insan temasının minimuma indirgemek olduğu ve bu noktada pornonun insanlara yardımcı olabileceğini söyleyen Hawkims açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biliyoruz ki cinsellik, insan ilişkilerinde önemli bir motivasyon. Porno filmler insanları evlerinde tutmaya yardımcı olabilir. Eğlence sektörü bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Netflix, HBO, Disney+ nerede? Hepimiz birlik olup insanları sokaklardan uzak tutmalıyız."