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Koronavirüs saptanan Kıbrıslı Rum, Kardiyoloji bölüm müdürü çıktı...

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Koronavirüs saptanan Kıbrıslı Rum, Kardiyoloji bölüm müdürü çıktı... Koronavirüs saptanan 64 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un Lefkoşa Genel Hastanesi Kardiyoloji bölümü müdürü Hrisullis Kokkinos olduğu açıklandı
Koronavirüs saptanan Kıbrıslı Rum, Kardiyoloji bölüm müdürü çıktı...

Koronavirüs saptanan 64 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un Lefkoşa Genel Hastanesi Kardiyoloji bölümü müdürü Hrisullis Kokkinos olduğu açıklandı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs saptanan 64 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde Kardiyoloji Bölümü Müdürü Hrisullis Kokkinos olduğu açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Sağlık Bakanlığı, hastanın semptomlarının sakin, durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.

Bunu açıklamaktaki amaçlarının, doktorla temasa geçen hasta ve çalışma arkadaşlarının haberdar edilmesi ve test yapmalarının sağlanması olduğu belirtildi

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