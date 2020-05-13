Koronavirüs: Sığınmacıların güzergahı boşaldı

Almanya koronavirüs salgını nedeniyle kapanan sınırlarda kontrollerin kademeli olarak gevşetilmesini, bazı sınırlarda ise tamamen kaldırılmasını planlıyor.

Almanya koronavirüs salgını nedeniyle kapanan sınırlarda kontrollerin kademeli olarak gevşetilmesini, bazı sınırlarda ise tamamen kaldırılmasını planlıyor.

Almanya’nın pandemi nedeniyle geçici olarak kapattığı sınırlarını kademeli olarakyeniden açacağı açıklandı.

Söz konusu kararı salgın sürecinde kaydedilen iyileşme nedeniyle alındığını belirten İçişleri Bakanlığı, komşu ülkelerdeki yeni enfeksiyon vakalarında artış görülmesi halinde kontrolleri yeniden sıkılaştırılacaklarını da kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, önümüzdeki cumartesi itibarıyla sınır kontrollerinin aşamalı olarak esnetileceği, aynı gece Lüksemburg sınırındaki kontrollerin ise kaldırılacağı belirtildi. Danimarka hükümetinin yeşil ışık vermesi halinde kuzey komşuyla da kontrollerin kaldırılabileceği, Fransa, Avusturya ve İsviçre sınırlarındaki denetimlerin ise 15 Haziran’a kadar devam edeceği belirtildi.

Almanlar için Avrupa dışında tatil amaçlı seyahat imkanı ise henüz mümkün değil. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı seyahat uyarısı 14 Haziran’a kadar geçerli. Başka ülkelerdeki karantina ve kamusal yaşama ilişkin kısıtlamalar ve yeni yürülüğe gidebilecek korona önlemleri nedeniyle tatilcilerin ülkeye dönüşlerinde sıkıntı yaşabileceği bildiriliyor. Bu nedenle yetkililer söz konusu tarihten sonra da tatil amaçlı seyahatlardan feragat edilmesini tavsiye ediyor.

Kontroller Avrupa çapında aşamalı olarak kaldırılacak

Çarşamba günü Avrupa Birliği Komisyonu’nun da Avrupa içindeki sınırların ihtiyatlı biçimde açılmasına yönelik bir taslağı görüşmesi bekleniyor. Alman haber ajansı dpa’nın bildirdiğine göre taslak, Avrupa çapında kontrollerin aşamalı olarak kaldırılmasını öngörüyor. Komisyon, üçüncü ülkelerden AB'ye yapılacak seyahatlerin ise 15 Haziran’a kadar sınırlı biçimde devam etmesini öneriyor.

Koronavirüs: Sığınmacıların güzergahı boşaldı

Koronavirüs pandemisinde, AB ülkelerine yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların sayısında düşüş olduğu açıklandı. Türkiye ve Yunanistan üzerinden geçişler azalırken, Türkiye'den geçen iki kişinin testi pozitif çıktı.

Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacı ve göçmenlerin sayısının azaldığını ve Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 85 oranında düşüş kaydedildiğini açıkladı.

Geçen Nisan ayında Akdeniz ve Ege güzergahı üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçmeye çalışan 900 kişi tespit edildiği bilgisi verildi. Bu sayının, 2009 yılından bu yana tutulan istatistiklerdeki en düşük oran olduğu belirtildi.

Frontex tarafından Salı günü Varşova'dan yapılan açıklamada, bunun koronavirüs pandemisinin bir sonucu olduğu ifade edildi. Ancak yine pandemi nedeniyle sınır yetkililerinin Frontex'e verdiği bilgilerin de geciktiği kaydedildi.

Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerde yüzde 90 düşüş

Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçiş yapanların sayısında da düşüş kaydedildi. Nisan ayında 40 vaka tespit edilirken, bunun Mart ayına göre yüzde 90 düşüş anlamına geldiği belirtildi.

2020 yılının ilk dört ayında aynı yolla 11 bin 200 yasa dışı giriş yapıldığı tespit edilmişti. Bu oran da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 18 oranında düştü. Bu yolu kullananların çoğunun Afgan olduğu bilgisi verildi.

Batı Balkan güzergahında da geçen aylara göre daha az yasa dışı geçiş tespit edildi. Bu güzergahı kullananların sayısı da Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 94 azaldı.

Midilli'deki kampta pozitif vakalar

Bu arada, Türkiye üzerinden Midilli Adası'na geçen iki sığınmacının test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Yunanistan tarafından yapılan açıklamada söz konusu sığınmacıların, kapasitesinin çok üstünde sığınmacıyı barındıran Moria mülteci kampında kalmadıkları belirtildi. İki sığınmacının 6 ve 10 Mayıs tarihlerinde Türkiye'den geldikleri ve o zamandan bu yana 14 günlük karantinada oldukları bilgisi verildi.

Bu vakalarla birlikte ilk kez Yunanistan'daki sığınmacılar arasında pozitif vakaya rastlandığı belirtildi. Moria mülteci kampında sıkı tedbirlerin uygulandığı açıklandı. Olası bir vakanın çıkmasına karşı yetkililerin Moria'da bir karantina bölümü açtıkları bildirildi.